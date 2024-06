Tra Svezia e Finlandia: on the road nella sconosciuta Botnia

FORESTE LUSSUREGGIANTI - Per gli amanti della natura le attività tra cui scegliere sono tantissime, su sentieri ben tenuti o in una natura intatta. Andare in bicicletta lungo le rive del mare, fare escursioni nelle foreste lussureggianti, pagaiare in uno dei tanti fiumi o intorno alle isole, partecipare a una crociera in barca, camminare con i cani husky nei boschi e gustare un pasto all'aperto sul fuoco vivo. Anche gli appassionati di cultura hanno molto da scoprire durante un viaggio on the road nella regione. Vivere l’atmosfera nelle pittoresche città di legno sul lato finlandese, esplorare gli storici villaggi parrocchiali svedesi, i musei all'aperto su entrambe le sponde del Golfo oppure scoprire l'arte contemporanea in luoghi entusiasmanti. Oulu è stata nominata Capitale Europea della Cultura 2026 e ospita ogni agosto sei festival molto frequentati con centinaia di eventi. A Umeå, Capitale Europea della Cultura 2014, l'offerta culturale spazia dalle tradizioni Sami al teatro dell'Opera più settentrionale del mondo.



CHITARRE VINTAGE - Oltre alle città di legno, gli appassionati di cultura hanno molto da scoprire durante un viaggio attorno alla Baia di Botnia: mostre d'arte, musei all'aperto, artigianato locale nonché numerosi festival ed eventi di vario genere. Nella vivace città di Umeå, un tempo Capitale della Cultura, trovate due esperienze eccezionali: Bildmuseet, uno dei principali luoghi di Svezia per l'arte contemporanea internazionale e descritto come uno dei musei universitari più belli del mondo con un'architettura sorprendente, e Guitars- The museum dove scoprire una delle più grandi collezioni private di chitarre elettriche al mondo, una storia musicale e cimeli che sorprenderanno i visitatori. A HaparandaTornio potete visitare l'unico museo transfrontaliero al mondo, incentrato sulla vita nella valle del fiume Torne e sul confine finno-svedese.



ALLOGGIARE NELLA NATURA - C'è un'ampia varietà di alloggi lungo il percorso, molti dei quali vicino al mare, costruiti in modo sostenibile. Quello di Kalles Inn Resort, nell'arcipelago di Vaasa, si trova in un ambiente sorprendente modellato dall'era glaciale: otto piccole case di vetro a pochi metri dalla riva con il suono e il profumo del mare (poi si può passeggiare intorno all'isola, fare la sauna e cenare a base di prodotti locali). Fuori da Kalix si può prendere il battello per raggiungere la piccola isola-atollo Malören, dove trascorrere la notte nel Malören lodge, pernottando nell'antica casa del pilota o nel faro, entrambi con una vista a 360 gradi sul mare. Per chi ama sentire il movimento del mare quando va a dormire, è imperdibile una notte in un igloo galleggiante sul fiume Oulujoki. Gli igloo, con finestre panoramiche per ammirare il tramonto infinito, d’estate funzionano grazie all'energia solare.



A TAVOLA - Che la regione intorno al Golfo di Botnia prenda sul serio la sostenibilità lo si vede anche dal cibo. Dalla carne di selvaggina al pesce appena pescato, dai frutti di bosco e funghi alla birra e al gin. La materia prima più esclusiva? Il caviale di Kalix (löjrom), la prima DOP svedese, ottenuto dalle uova di coregone bianco. Viene catturato da 35 pescatori in sole quattro o cinque settimane tra settembre e ottobre (gustatelo nel celebre ristorante Hemmagastronomi, nel porto di Luleå). Sulle rapide di Kukkolaforsen, al confine tra Svezia e Finlandia, sperimentate la combinazione delle tradizioni culinarie dei due Paesi. La specialità è il coregone abbrustolito sulla fiamma viva, appena pescato con una rete a mano, un metodo medievale unico. Entrando in Finlandia è d'obbligo provare uno dei popolari ristoranti estivi degli yacht club, e sicuramente merita una sosta il Mustakari a Kokkola, noto per la sua cucina naturale e locale. In Svezia invece non mancano i caffè estivi, come lo Svedjan Cheese & Bakery, in una fattoria nelle campagne di Skellefteå, dove i proprietari producono formaggi pluripremiati. Oppure prendetevi una “fika”, la pausa caffè sociale svedese con qualche dolcetto, in un tepee in mezzo alla foresta vicino a Kalix, imparando a preparare il tradizionale caffè sul fuoco vivo.