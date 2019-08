Slovenia: vacanze acquatiche per tutta la famiglia

La Slovenia è infatti ricca di siti dedicati al benessere e alla salute. Sono venti le strutture che offrono tradizionali trattamenti curativi agli innovativi programmi di bellezza e relax insieme a parchi acquatici per il divertimento dei bimbi. I centri più consigliati per una vacanza in famiglia sono: Terme Catež, Terme Olimia, Terme Ptuj e Terme 3000.



Terme Catež, Riviera termale - Terme Catež rappresenta il più grande e rinomato complesso termale d’Europa. Vantano oltre 12.000 mq di superfici acquatiche - 2.300 mq coperti, con attrazioni acquatiche nella Riviera Termale Invernale e una grande Riviera Termale Estiva con Parco acquatico. Qui si trovano l’Isola dei Pirati, l'amatissimo "Fiume lento", l'albero delle esperienze, i tre grandi scivoli d’acqua, lo scivolo boomerang, trampolini e kamikaze, la pista da surf, due piscine con onde artificiali e molte altre. Oltre a diversi hotel ed appartamenti, tra le tante soluzioni di soggiorno e pernottamento ci sono anche un campeggio a 5 stelle, le tende di un Villaggio Indiano e le casette galleggianti del Golfo dei Pirati, perfetti per le famiglie con bambini.



Terme Olimia, Parco termale Aqualuna - Il Parco termale Aqualuna si estende su 3.000 mq ed offre una piscina con le onde, scivoli, discese velocissime e curve mozzafiato. Per i più temerari ci sono: la torre acquatica, con 9 scivoli, il toboga più adrenalinico della Slovenia, lo scivolo King Cobra e il nuovo Black Cannon. Dedicati ai più piccoli sono, invece, il miniclub King Kobra, l’Aquajungle, con più di 90 attrazioni acquatiche, e l’Aquasafari, con 100 animali africani a dimensione naturale, il tutto animato da caccia al tesoro, feste giornaliere, concerti, shooting fotografici con gli animali e feste di compleanno. Il programma di divertimento è vastissimo e comprende anche una variegata offerta gastronomica. Da non dimenticare il nuovissimo Termalija, centro termale sorto all'interno del complesso Terme Olimia che riserva una particolare attenzione alle famiglie.



Terme Ptuj, parco acquatico - Il parco acquatico delle Terme Ptuj offre una piscina olimpionica con una superficie acquatica sufficientemente grande per dare spazio a salti strabilianti dal trampolino dall'altezza di 3 o 5 metri. Sulla torre a più piani attende i “temerari” lo scivolo Tajfun lungo ben 170 metri, le discese con i materassi galleggianti, la discesa libera, salti da 7 metri e tanti scivoli. Ci si diverte anche lungo le rapide e nei canali lenti, con lo zorbing - lo sport che sta spopolando in tutta Europa e che permette di rotolare all'interno di una sfera di gomma direttamente sulla superficie dell’acqua. Una sirena avverte quando la piscina sta per animarsi con potenti ondate artificiali. Il fiume lento è l'ideale per quanti desiderano prendere il sole su un canotto in tutta tranquillità, con un piede nell'acqua.



Terme 3000, Moravske Toplice - E’ uno dei più grandi parchi acquatici della Slovenia che ospita AquaLoop, il primo scivolo al mondo con un giro a 360 gradi e un’accelerazione maggiore di quella delle auto da corsa. Oltre alla partenza a razzo entusiasmeranno i ragazzi anche lo scivolo con effetti ottici e sonori e le discese dalla Kamikaze, una torre di 22 metri, con la sensazione incredibile di volare in caduta libera. Nelle 28 piscine interne ed esterne ecco un ricco programma di animazioni e attrazioni, come la zipline che collega lo scivolo Aqualoop con un soffice punto d'atterraggio dall'altra parte del parco termale: il volo adrenalinico al di sopra del parco è un'esperienza unica che vi permetterà di osservare il paesaggio del Prekmurje dalla prospettiva delle cicogne.



Per maggiori informazioni: www.slovenia.info