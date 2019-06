Slovenia: un mare da scoprire tra relax e dolce vita

Fiesso (Fiesa in sloveno) - A soli 15 minuti a nord Pirano, si trova questa piccola località con pochissime case, caratterizzata da due laghetti d’acqua dolce a dieci metri dal mare. Amata soprattutto da famiglie con bambini per l’ombra dei pini, le grandi aree verdi, i campi da gioco, i fondali bassi di sabbia e l’acqua estremamente pulita. Per le sue acque sempre molto limpide e i fondali variegati è molto amata dai sub.



Spiaggia di Strugnano (Krka) – L’acqua pulita, l’erba verde e gli spazi attrezzati invitano al relax, in una spiaggia insignita della Bandiera blu da 19 anni consecutivi. La spiaggia sorge vicino al centro benessere e thalasso "Salia" della catena Terme Krka, dedicato a tutti quelli che desiderano ricaricarsi con l’energia del sole e del mare. Da non perdere la magnifica Baia della Luna e il nuovissimo ristorante Pinija (Pino in italiano) che offre prodotti tipici del territorio - pesci e molluschi del mare sloveno, l’olio d’oliva locale spremuto a freddo, il basilico e l’origano, il fior di sale delle saline di Sicciole e la pasta fatta in casa con i tartufi istriani.



Isola (Izola), spiaggia di San Simon - Abitata da pescatori, la piccola cittadina di mare si è sviluppata su un’ isola. San Simon o baia di San Simon è la località di balneazione più popolare, che ogni estate attira migliaia di persone. E' una baia sabbiosa cui accanto sorgono i resti di una villa romana e un campo da beach volley. La spiaggia è circondata da prati, pini e acacie. Per il tempo libero è attivo un campo da gioco multifunzione. Il parcheggio è nell’immediata vicinanza della spiaggia.



Rocce Bianche (Bele Skale) - Tra Strugnano e Isola si trova la bellissima e selvaggia spiaggia di Bele skale/Rocce bianche. Alla spiaggia porta un sentiero che conduce lungo la costa verso Capo Ronek. Un panorama stupendo, il mormorio delle onde, un’acqua turchese e trasparente.



Spiaggia per non vedenti e disabili - Sempre a Isola c'è l’unica area di balneazione sulla costa slovena, adattata per persone con mobilità ridotta e persone con disabilità. Un adeguato accesso al mare, le piscine e gli ambienti adattati offrono un’esperienza di balneazione soprattutto per coloro che non possono nuotare nelle normali zone di balneazione. L’accesso alla spiaggia è possibile in auto, il parcheggio è nelle immediate vicinanze.



La spiaggia per gli amici a quattro zampe - La spiaggia di Pasja è fatta apposta per chi vuole portare al mare gli amici a quattro zampe, ovviamente senza disturbare i bagnanti. Isola è l’unica città sulla costa slovena che offre proprio questo, una spiaggia dedicata ai cani.



Portorose – E’ un centro balneare celebre anche per i suoi casinò. La spiaggia centrale è pubblica, perfettamente attrezzata, di sabbia e ghiaia, con un grande prato perfetto per le famiglie con bambini. Tra i vari servizi offerti anche un'area per praticare fitness e beachvolley, diversi bar e ristoranti con vista mare, una zona specifica con giochi e gonfiabili per bambini, noleggio pedalò e attrezzatura per attività sportive acquatiche. La spiaggia di Sezza, nella zona di Portorose più vicina alle saline, è amata da chi pratica kitesurf ma è attrezzata anche per famiglie con bambini.



Pirano – E’ il vero gioiello della costa slovena, dove l'abbraccio del mare e la ricca storia riflessa nell'architettura disegnano scenari incantevoli. Il centro storico della città si trova su una piccola penisola pedonale, circondata dal mare e dalle mura risalenti al VII secolo della nostra era. E’ la patria del musicista e compositore Giuseppe Tartini cui è dedicata una bella statua nella piazza principale da cui si dipartono deliziose stradine, piene di trattorie e ristoranti che offrono una cucina di pesce veramente eccezionale.



Per maggiori informazioni: www.slovenia.info