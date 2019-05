Liguria da record tra bandiere blu, balene e windsurf

Tirreno Liguria da record tra balene, windsurf e bandiere blu E dalla Riviera di Ponente a quella di Levante decine di spiagge di strepitosa bellezza Per gli appassionati di mare e tintarella, in Liguria c’è davvero l’imbarazzo della scelta: arenile di sabbia dorata ad Alassio e Varigotti, l’atmosfera selvaggia della spiaggia di Punta Corvo nell’estremo levante ligure e le rocce di Punta Chiappa che si tuffano nell’acqua cristallina a San Fruttuoso. Da dieci anni la Liguria è la regione che vanta il maggior numero di Bandiere Blu. Sono ben 30 le località in cui nel 2019 sventola , famoso vessillo, sinonimo di acque pulite e ottimi servizi balneari. Le tre nuove Bandiere Blu 2019, tutte nella Riviera di Ponente, sono Imperia, Riva Ligure e Sanremo. Le spiagge del windsurf - Andare per mare in Liguria significa scoprire calette e paesaggi costieri variegati e irraggiungibili veleggiando di porto in porto. Ma quando le tranquille acque del Mar Ligure si trasformano, il vento alza le onde che diventano il richiamo irresistibile per gli amanti del windsurf e per chi non sa rinunciare alle emozioni di una natura entusiasmante. A Levanto, considerata una delle mete ideali per gli appassionati, si formano onde che possono arrivare sino a 4 metri. Belle onde per gli appassionati di windsurf e kitesurf si trovano a Ventimiglia e Sanremo: qui, in particolare, l’onda che si genera nella baia è più dolce e adatta ai principianti. Molto battute anche le spiagge di Alassio, Diano Marina, Pietra Ligure e Varazze. Santuario dei cetacei - Una pinna tra le onde, la sagoma sinuosa di un delfino, la coda di una piccola balenottera: emozioni non così rare nel Mar Ligure, oasi del whalewatching. Le escursioni sono organizzate in compagnia di un biologo su imbarcazioni in partenza da Genova, Andora, Laigueglia, Imperia, Loano, Savona e Varazze. Pescaturismo e buona cucina - Per gli amanti della vacanza alternativa, niente di meglio di un week-end di pescaturismo: in mezzo al mare con i pescatori e poi a terra per cucinare deliziosi piatti a base delle specialità tipiche regionali o locali. È l’occasione per partecipare da protagonista alle battute di pesca tradizionale, osservare e scoprire la lunga tradizione e cultura delle attività marinare e gustare pesce appena pescato. Per chi vuole coniugare i piaceri della buona cucina con il relax della crociera, il servizio marittimo del Tigullio propone la Tigullio Wine Cruise: una piacevole escursione enogastronomica nel Golfo durante la quale degustare prodotti tipici. Paradiso dei sub - Esplorando i fondali del Mar Ligure si rimane affascinati dalla varietà del paesaggio subacqueo: un universo silenzioso in cui si possono esplorare gli interni di un relitto o incontrare da vicino la ricca fauna e vegetazione sottomarina. I tratti di mare inclusi in aree marine protette nazionali o regionali sono: l’Area Marina Protetta di Portofino, quella delle Cinque Terre, che custodisce il raro falso corallo nero, e l'Isola di Bergeggi. Nel corso del 2018 i Giardini Botanici Hanbury (Capo Mortola) e Portovenere, sono state riconosciute Aree di Tutela Marina, mentre l'Isola Gallinara è Riserva Naturale Regionale. Per maggiori in formazioni: www.lamialiguria.it CAMOGLI