La Croazia dalle mille spiagge. E dieci da record

Spiaggia di Pasjača: la migliore d’Europa - La spiaggia di Pasjača a Konavle, a pochi chilometri da Dubrovnik, è stata proclamata la miglior spiaggia d’Europa del 2019 dal famoso sito European Best Destinations. Questa spiaggia è l’ideale per gli amanti della natura e della tranquillità. Konavle con la sua natura incontaminata, l’architettura in pietra e le sue tradizioni, è una delle perle dell’offerta turistica croata da scoprire.



Bijeca: paradiso per bambini - Nel sud della penisola istriana, a Medulin, c'è un paradiso per bambini sotto forma di spiaggia di sabbia. Fare i castelli di sabbia, starsene sdraiati sul bagnasciuga o in ammollo in questo mare sempre caldo, giocare nel parco acquatico gonfiabile oppure a nascondino tra gli alberi di una fitta pineta, godersi i primi, tiepidi raggi del sole mattutino.



Baia di Čikat: il mondo dei delfini - Quest’oasi da sogno sull’isola di Lošinj (Lussino) può assomigliare a un piccolo parco a tema per i bambini. Il tratto più a nord della baia è coperto di sabbia, mentre il resto è tutto ghiaia e scogli. La baia offre anche la possibilità di partecipare a una gita in barca a osservare i delfini nel loro ambiente naturale.



Rajska plaža: l’isola della felicità - La CNN ha annoverato la più nota spiaggia dell’isola di Rab tra le 100 più belle del mondo. Rab e Rajska plaža: l’isola e la spiaggia della felicità, sulla cui sabbia la fantasia dei bambini si scatena non incontrando altri limiti se non l’azzurro del cielo e il blu del mar Adriatico.



Kraljičina plaža: l’oasi sabbiosa di Nin - Tre chilometri di sabbia purissima, così soffice da sembrare talco. Si racconta che fosse la preferita anche dalla consorte del primo re croato Tomislav, che amava villeggiare proprio su quest’arenile. Ai bambini, Nin riserva un trattamento davvero regale, tra parchi acquatici, acquascivoli e piscine, con in più la possibilità di rotolarsi nel fango marino curativo.



Sakarun: una delle meraviglie di Dugi Otok - Così bella che spesso conquista il podio ai concorsi di bellezza internazionali a cui partecipa Sakarun è celebre per i fantastici colori della sabbia e del suo mare turchese. La chiamano anche “le Hawaii della Croazia”.



Punta Rata: per famiglie - Ancora un’altra spiaggia croata ha conquistato le copertine delle riviste più prestigiose come “Forbes”, che l’ha annoverata tra le dieci migliori del mondo. Questa meraviglia della Riviera di Makarska è resa ancora più bella dalla roccia di Brela, simbolo riconoscibile che fa bella mostra di sé su mille cartoline dedicate ai motivi più suggestivi della Croazia.



Bol: la più fotogenica - Sull’isola di Brač, Madre natura s’è meritata l’Oscar per la creatività. Inizia la tua visita a quest’incantevole isola partendo da Bol, unica e inimitabile. Bellezza, eleganza, tanti servizi per le famiglie – insomma, qui tutto è a portata di mano. Da non dimenticare che è la spiaggia più fotogenica della Croazia.



Havajka o spiaggia Hawaii - La spiaggia Hawaii si trova a Verudela vicino alla città di Pula, nella baia sotto l’hotel Park. La spiaggia è di ciottoli con un graduale accesso al mare. Adatta per le famiglie con bambini che possono bagnarsi senza pericolo nell’acqua bassa dell’insenatura. Nelle vicinanze le alte scogliere sono il posto ideale per gli amanti dei tuffi in mare. L'acqua è limpida e vi invita a nuotare, fare snorkeling, è la spiaggia perfetta per rilassarsi e distendersi al sole.



Vela Pržina: bellezza irreale - A pochi chilometri dall'antica Korčula (Curzola) c'è una spiaggia di sabbia dalla bellezza quasi irreale, di fronte a due gioielli naturali d'inestimabile valore: le isole di Mljet e di Lastovo. Nonostante sia lunga appena 400 metri, Vela Pržina ha tutto ciò che serve per le famiglie: un parcheggio, un parco giochi per bambini e un ristorante dotato di parcheggio privato. Vela Pržina è famosa per il suo mare, così caldo e invitante che vi si può fare il bagno dai primi giorni di primavera fino a novembre.



Per maggiori informazioni: www.croatia.hr