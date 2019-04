Costa degli Etruschi: spiagge per tutti i gusti

Un litorale ideale per gli amanti degli sport all’aria aperta, grazie ai numerosi itinerari da percorrere a piedi, a cavallo o in mountain bike. E offre anche un mare cristallino a pochi passi da una fitta pineta e dalla macchia mediterranea.



Sulle orme di Vittorio Gassman - Un modo ideale per avventurarsi alla scoperta della Costa degli Etruschi è seguire l’Aurelia: si può partire lasciandosi alle spalle Livorno, oppure procedere da sud, un po’ come fanno Gassman e Trintignant nel film Il Sorpasso di Dino Risi. In ogni caso si scoprono spiagge stupende, come accade a Castiglioncello, dove il verde costiero assume le forme di una fitta pineta mentre, più distante dal mare, diventa un’impenetrabile macchia di vegetazione.



I cipressi del Carducci - Spiagge per tutti i gusti nella Costa degli Etruschi: di sabbia scura o oppure fine e chiara, spiagge attrezzate o gli arenili liberi e poco affollati. Oppure si può optare per passeggiate a piedi o a cavallo, dalle pinete di Vada fino a Piombino, passando per San Vincenzo, magari costeggiando i cipressi di Bolgheri tanto cari a Giosuè Carducci. Chi cercal relax, puà optare invece per Venturina, che, con le sue terme, vi regalerà una vacanza rigenerante oppure concedetevi un ritiro dallo stress quotidiano nel centro buddhista di Pomaia. Non mancano nemmeno le idee per la famiglia, come il parco archeominerario di San Silvestro con un trenino che porta i turisti nelle profondità delle miniere.



Borghi strepitosi - Esplorandolo, ci si può lasciare ammaliare anche dall’entroterra: vestigia del misterioso e affascinante popolo degli Etruschi, cempi multicolori, vigneti e colline, regno di tranquillità dove il mare fa sentire la sua presenza e i suoi profumi. Non può mancare una visita a Suvereto, considerato uno dei borghi più belli d’Italia; all’arroccata Sassetta o a Montescudaio e Guardistallo.Tra un poggio e l’altro, deliziosi borghi perfettamente conservati, miniere di scorci incantevoli e di sfiziose specialità enogastronomiche.



Cucina da Oscar - Infine la cucina: piatti di mare come il cacciucco o di terra come le zuppe di verdure e poi il vino, che da queste parti raggiunge livelli di assoluta eccellenza, dal Bolgheri al Sassicaia le etichette di questo territorio sanno inebriare con una classe assoluta.



Per maggiori informazioni: www.visittuscany.com