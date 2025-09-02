Baleari: Palma la perla green da scoprire tutto l’anno

TURISMO SOSTENIBILE - Palma è stata inserita nella lista ‘Best in Travel 2025’ nella categoria “Città” dalla prestigiosa guida turistica Lonely Planet. A caratterizzarla sono la vivacità nel cibo e nell’arte, una ricca eredità di artigianato locale e affascinanti monumenti storici, la sua impronta green. Vincente la sua scommessa verso un turismo sostenibile, frutto un capillare sforzo culturale ed economico effettuato sull’isola e riconosciuto da residenti e turisti. Palma ha investito in nuove iniziative ecologiche, come l’eliminazione del traffico veicolare e la priorità ai pedoni, e fra i progetti ha l’illuminazione a Led e la piantumazione di oltre 1.800 alberi.



IL LUNGOMARE GREEN - Simbolo di questo impegno è il neo inaugurato lungomare green progettato per essere percorso a piedi o in bicicletta, che si estende per 3,5 chilometri lungo la baia, dal limite meridionale del centro storico fino a Porto Pi. La città va espolrata a piedi o in bici sul lungomare fino alle spiagge più lontane.



ALTA CUCINA E CULTURA - Un altro dei punti forti di Palma è la sua gastronomia. Mangiare e bere in questa città è un piacere e una scoperta piacevolissima, dato che è ideale sia per assaporare piatti e prodotti tipici, come la sobrasadamaiorchina (prodotto tradizionale delle Baleari, in particolare Maiorca, è un insaccato realizzato con carne di maiale cruda e stagionata) e la ensaimada (il dolce tipico dell’isola, impasto lievitato a forma di spirale, che può essere gustato vuoto o farcito con crema, cioccolato, marmellata di zucca o altri ingredienti) che per degustare la sua alta cucina. Infatti, quattro dei 16 ristoranti stellati delle Baleari si trovano proprio nella capitale di Maiorca.

