Oslo: un tuffo nel fiordo, tra shopping e musei

Anche se le latitudini non sono mediterranee Oslo , capitale green d'Europa per il 2019 , in estate ha l’animazione di una spiaggia romagnola: sopratutto quando il caldo estivo colpisce la capitale e gli abitanti insieme ai turisti si riversano nelle spiagge della città e dei dintorni per un salutare tuffo nel fiordo .

Nella capitale della Norvegia, infatti, il mare è dappertutto e una spiaggia è sempre a portata di mano. Sørenga Seawater Pool e Tjuvholmen City Beach sono in centro, facilmente raggiungibili a piedi o con i mezzi di trasporto e promettono bagni ristoratori anche dopo a una mattinata di shopping o di visite ai musei delle navi vichinghe o del grande pittore Edward Munch.



Isole del fiordo di Oslo - Le isole Hovedøya, Gressholmen, Lindøya e Langøyene sono un vero rifugio dalla folla della capitale, offrono percorsi di trekking, attività all’aperto e siti di interesse culturale. Possono essere raggiunte in traghetto dal molo del municipio. Se l’appetito chiama, Gressholmen Kro è il posto giusto: un’incantevole casetta rossa immersa nella natura dove gustare un menù a base di pesce e prodotti stagionali.



Bygdøy - Un’altra grande attrattiva nei giorni d’estate sono le spiagge della penisola di Bygdøy. Huk e Paradisbukta Beach sono la meta ideale per una grigliata, una partita a beach volley e un bagno nel fiordo.



Piscine all’aperto - Per chi preferisce le piscine in riva al fiordo c'è Sorenga Sjøbad, piscina d'acqua salata. Frognerbadet è invece situata vicino al parco Vigeland, raggiungibile a piedi o con il trasporto pubblico. Aadattissime ai bambini le due piscine da 50 metri mentre per gli adulti c'è anche un trampolino da 10 metri.



Nordmarka - Un altro posto perfetto per una gita, poco fuori Oslo, è Nordmarka, con i suoi laghi di acqua fresca, raggiungibile in metro. Dopo una bella camminata nei boschi, ci si può prendere una rinfrancante pausa nel lago oppure organizzare un pic nic immersi nel verde.



Sauna sui fiordi - La cultura della sauna anche in versione “urbana” ha negli ultimi anni conquistato la capitale norvegese. Le saune di Oslo si trovano lungo la passeggiata del porto. Si può stare in costume da bagno e scegliere nelle lunghe serate illuminate dal sole di mezzanotte un salutare, rilassante rifugio tra il centro e le rive anche in compagnia.



Per maggiori informazioni: www.visitnorway.it