Igloo e case di neve: il fascino del glamping, anche d'inverno

È il glamping, che d’inverno si fa ancor più suggestivo. Fra case sull’albero, chalet di design, igloo, skyview, yurte ciascuno potrà trovare la soluzione preferita per vivere al meglio la magia dell’inverno nella potente cornice di paesaggi mutevoli, comodamente sistemato in strutture ecosostenibili e riscaldate, per un’immersione totale nella natura.



Snow Wine Chalet a Livigno - Snow Dream Experience è l’originale esperienza proposta dall’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort di Livigno, a 1816 metri di altitudine, capace di incantare per il concept differente degli arredi dedicati ogni anno a una diversa tematica. Quest’inverno è la volta dello Snow Wine Chalet, che celebra i vini Valtellinesi ma soprattutto la tradizione della viticoltura eroica della Valtellina, costellata da 2.500 chilometri di muretti a secco realizzati a mano, Patrimonio Unesco. Gli ospiti dormono in uno spettacolare chalet realizzato interamente con la neve dall’artista livignasca Vania Cusini, che ha ricreato in grandi dimensioni, modellando la neve, barriques, bottiglie di vino, grappoli d’uva, calici. Accanto al letto matrimoniale e due comodini (anch’essi scolpiti nella neve), gli elementi legati ai vigneti valtellinesi arredano la suite in modo originale, per trascorrere una romantica di coppia, nel caldo tepore del sacco a pelo termico mentre fuori la temperatura raggiunge anche i -20 gradi sotto lo zero. Non manca una bottiglia di metodo classico Nino Negri che dà il benvenuto agli ospiti per un brindisi glaciale, e un buono della durata di un anno, per visitare la Cantina Nino Negri, nel cuore della Valtellina.



La casa sull’albero - Dormire in una casa sull’albero è per molti un sogno custodito nel cassetto fin dall’infanzia. Il desiderio può diventare realtà anche d’inverno, per un soggiorno unico nel suo genere, al Camping Caravan Park Sexten di Sesto (Bolzano), che, grazie alle sue casette tra i rami e all’attrezzata zona wellness con piscine e saune dall’atmosfera suggestiva, è perfetto per un’esperienza invernale all’insegna del benessere e del romanticismo.



Dormire al caldo sotto il cielo stellato - Andare alla ricerca delle costellazioni invernali e addormentarsi sotto un cielo stellato, il tutto senza mai lasciare la calda atmosfera del proprio alloggio: soggiornare in uno skyview chalet è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita, meglio se immersi nella natura incontaminata delle Dolomiti, dove l’inquinamento luminoso è ridotto al minimo. Il glamping da raggiungere, in questo caso, è il Camping Toblacher See di Dobbiaco (Bolzano), un piccolo paradiso circondato dalla natura del Parco Naturale Tre Cime e del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, entrambi patrimoni UNESCO. Lo segnala campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, dove si può trovare una selezione di glamping e campeggi aperti anche d’inverno.



Igloo di lusso - Chi ama (in senso letterale) il brivido, lo può provare senza dubbio in un igloo. Come quello sul ghiacciaio del Presena nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, a 2.750 metri di altezza, accanto all’omonimo Rifugio Capanna Presena. Si tratta di un lussuoso igloo con 3 posti letto dotato di ogni comfort con vicino un originale igloo bar. La temperatura interna è sui 4 gradi e rigorosamente di ghiaccio sono i letti: sulla loro base vengono posti un materasso in pvc, una coperta per isolare termicamente e un normale materasso. Il pernottamento è insolito e molto confortevole. Tanto più che gli ospiti hanno a disposizione i servizi di alto livello dell’adiacente Capanna Presena con una bella SPA.



Le stanze ruotanti a Cortina - A Cortina, si dorme sotto il cielo delle Dolomiti, vicino al Rifugio Col Gallina, nelle due Starlight Room Dolomites 360: “stanze mobili” immerse nella natura che possono ruotare su se stesse per seguire il movimento degli astri e cambiare prospettiva. Per una notte circondata dalla magia del cielo, lontana dall’inquinamento luminoso e dal rumore. Uniche nel loro genere, sono realizzate con materiali ecosostenibili. Una è anche accessibile a persone con disabilità motorie.



L’igloo suite con sauna - Dormire in vetta in un vero igloo di ghiaccio: in Alto Adige, il Rifugio Bellavista di Senales (BZ) organizza una notte molto magica. Si parte in funivia da Maso Corto per salire a 3mila metri. Lì, dopo essersi ristorati con una bevanda calda, ci si accomoda nella struttura, con un sacco a pelo da spedizione e un letto matrimoniale ricoperto di pelli di pecora per essere perfettamente isolato dal freddo. Brindisi con Franciacorta e, appena fuori, la sauna finlandese più alta d'Europa, hot-tub, cabina spogliatoio riscaldata e sala relax. Il silenzio e il panorama valgono da soli il viaggio.



La yurta hippie chic - È uno dei più antichi rifugi nomadi della storia, la Yurta mongola: nell’Alta Valtaro, sull’Appennino in provincia di Parma, l’agricampeggio Ca’ Cigolara ha a disposizione nove strutture, da tre a sei posti letto, provenienti proprio dalla Mongolia. Molto hippie, colorate e tutte in materiali naturali, sono perfette per l’inverno: rialzate su pedane in legno, sono riscaldate da stufe in pellet, un vero comfort gift dopo un’escursione nelle valli. Un piccolo extra: verso sera, dalla porta della yurta si possono avvistare i caprioli!



La yurta con Jacuzzi - Un angolo per meditazioni, yoga e discipline olistiche, nel bosco: è Yurte Soul Shelter (Om e Shanti) di Gassino Torinese (TO), a 20 minuti dal centro storico del capoluogo piemontese. Due yurte in mezzo al bosco in materiali naturali, legno, feltro di pecora e tessuto, illuminate da lampade a basso consumo, riscaldate a legna e igienizzate con detersivi ecofriendly, sono un luogo perfetto per ritrovare il proprio centro. Con doccia Jacuzzi, perché il perfetto relax ama i dettagli di lusso. La Yurta può essere prenotata su ecobnb.it, dove si trovano anche altre interessanti proposte di glamping.



La casa sull’albero al cioccolato - Due sogni bambini che s’incontrano: il cioccolato e la casetta sull’albero. Siamo in Slovenia, al Chocolate village by the river, resort molto glamour con strutture di design, laghetto naturale, sauna e Jacuzzi (sempre sull’albero) e un’idea molto speciale: qui tutto è a base di cioccolato. Colazione, laboratori, degustazioni nella fabbrica a pochi passi, ma anche trattamenti benessere super luxury, dai massaggi ai bagni. Aperto tutto l’anno e molto accogliente d’inverno, è a 5 km da Pohorje, la più grande stazione sciistica slovena. Paradiso per golosi, e non solo.



ll Villaggio di igloo sotto il Cervino - L’Iglu-Dorf di Zermatt, villaggio-hotel svizzero composto solo da igloo, è incastonato in uno stupendo paesaggio naturale con vista privilegiata sul Monte Cervino e viene ricostruito ogni inverno. Ogni igloo, collegato agli altri tramite un complesso di tunnel, è decorato da artisti di livello internazionale che ricreano, nell'interior design, mondi fantastici completamente realizzati nel ghiaccio. Diversi le tipologie fra cui poter scegliere, da quelli di gruppo (fino a 6 persone) a quelli romantici per due persone. All'interno del villaggio, inoltre, si trova una piccola ma suggestiva area wellness all'aperto, a disposizione degli ospiti, dove coccolarsi con un rilassante idromassaggio vista montagne. Il ristorante e bar del villaggio cucina tutti i giorni piatti tipici.