Non solo Roma: dieci città d'Europa sui sette colli

Si trovano in tutto il mondo e, proprio come la Città Eterna, sono edificate su alture e colline

Ecco allora dieci città d’Europa, una più bella dell’altra, costruite su colli e colline, sfruttando il potere magico del numero sette. E in molti casi c’è anche un fiume, proprio come a Roma c’è il Tevere.

Non tutti sanno che Roma non è l’unica città d’Europa a essere stata edificata su sette colli. Il fatto di essere costruiti su alture rendeva i centri abitati più facili da difendere perché da lì era più facile avvistare i nemici da lontano e quindi prepararsi alla difesa; se poi nei pressi si trovava anche un fiume o un corso d’acqua, era ancora meglio, per trasportare più facilmente merci e materiali.

Roma, la città sui sette colli per antonomasia

ROMA – I loro nomi li abbiamo imparati a scuola e sono riportati da Cicerone e da Plutarco: Aventino, Palatino, Celio, Esquilino, Campidoglio, Quirinale e Viminale. Visitando la Città Eterna, in effetti, le strade sono un susseguirsi di su e giù, e i punti panoramici da cui si godono viste mozzafiato sono numerosi. Non resta che scegliere di quale innamorarsi.

BERGAMO – Se i sette colli di Roma ci sono familiari, forse lo sono di meno le sette alture su cui è edificata Bergamo: sono Colle Aperto, Colle San Giovanni, Colle San Salvatore, Colle Rosate, Colle Gromo, Colle Santa Eufemia, Colle Sam Michele del Pozzo.

EDIMBURGO, Regno Unito - In realtà le colline inglobate nella città sono molte di più, ma ufficialmente le alture sulle quali è costruita il centro della capitale della Scozia sono anche in questo caso sette: Arthur’s Seat, Castle Rock dove si trova il castello, Calton Hill, Corstorphine Hill, Braid Hills, Blackford Hill e Craiglockhard Hill.

VILNIUS, Lituania – Anche la capitale della Lituania sorge come Roma su sette colli, sulle sponde di un fiume, il Neris, ed è persino legata a una leggenda legata a un lupo. All’origine della storia di Roma, infatti, il suo fondatore Romolo, fu allattato da una lupa diventata poi simbolo dell’Urbe: al fondatore di Vilnius, il granduca Gediminas, apparve invece in sogno un lupo di ferro ululante dalla cima di un colle, luogo in cui fu poi fondata la capitale.

LISBONA, Portogallo - São Jorge, São Vicente, Sant’Ana, Santo André, Chagas, Santa Catarina e São Roque: sono questi i nomi delle sette colline su cui sorge Lisbona, capitale del Portogallo. Ciascuna di esse offre uno speciale punto di osservazione sulla città: sul più alto dei sette, São Jorge, sorge l'omonimo castello.



BRUXELLES, Belgio - Sette colli anche per la capitale del Belgio e dell'Unione Europea: St.Michielsberg, Koudenberg, Warmoesberg, Kruidtuin, Kunstberg, Zavel e St.Pietersberg. Su di essi sorge il centro storico, detto anche Pentagone, con i quartieri più antichi della città.

PRAGA, Repubblica Ceca - Secondo alcuni, i colli su cui sorge Praga sono addirittura nove, ma altri si fermano a sette, in omaggio alla tradizione che fa del sette un numero magico. A ogni buon conto, le alture sono: Hradčany, Vítkov, Vetrov, Skalka, Vyšehrad Karlov e Petrin, alle quale possiamo aggiungere anche Opyš e Emauzy. In ogni caso, ci troviamo in una delle capitali più affascinanti d'Europa, con il suo bel fiume, la Moldava.

ATENE, Grecia - Atene, con la sua storia millenaria, si è sviluppata anch'essa su sette colli storici: i più celebri sono l’ Acropoli e l’Aeropago, adiacenti tra loro e sede rispettivamente della cittadella con monumenti famosissimi tra cui il Partenone e il Teatro, e il Tribunale. Meritano una visita anche gli altri cinque: Filopappo, Pnice, Muse, Ninfe e Licabetto.

ISTAMBUL, Turchia - Istambul discende dalla Costantinopoli bizantina, capitale dell'Impero Romano d'Oriente: per questo la città fu costruita coscientemente sul modello di Roma, e quindi su sette colline: il Colle di Sarayburnu, il Colle di Çemberlitaş, il Colle di Beyazit, il Colle di Fatih, il Colle di Yavuz Selim, il Colle di Edirnekapı e il Colle di Kocamustafapaşa.

MOSCA, Russia - È abbastanza sorprendente, ma anche Mosca sorge su sette colli. L’elenco è questo: Borovitsky Hill (Cremlino), i 'Three Mountains' (Presnya e Vagankovo), Tver Hill (Piazza Pushkin), Sretensky Hill (Sukharevskaya Square), Tagansky Hill, Monti Vvedenskiye (Lefortovo) e Vorobyovy Hills.