Austria, fuga per due a Villach, fra terme e paesaggi innevati

Villach è l’ideale per passare la giornata degli innamorati in un’atmosfera magica: stupendo passeggiare mano nella mano per le vie del centro storico in un ambiente quanto mai suggestivo, tra i colori pastello delle eleganti facciate dei palazzi, o lungo le suggestive sponde della Drava, dimenticandosi della frenetica vita di tutti i giorni.



Le terme - Abbandonarsi a una giornata presso le KärntenTherme è il modo ideale per coniugare romanticismo e tranquillità. Piscine d’acqua termale sorgiva, massaggi e trattamenti con oli essenziali, saune e hammam renderanno il soggiorno di coppia indimenticabile e assolutamente rilassante. Le KärntenTherme si distinguono per una struttura dal design moderno e innovativo, che custodisce però un ambiente rilassante e ricercato. Al suo interno, la struttura si divide nelle aree FUN, FIT & SPA. Esiste, peraltro, la possibilità di alloggiare presso uno dei due hotel attigui alle terme, il Karawankenhof e il Warmbaderhof, che fra l’altro hanno messo a punto pacchetti benessere di due o più giorni per San Valentino, con accesso diretto alle terme.



Prelibatezze carinziane - La natura è protagonista e regna incontaminata nel Parco Naturale del Monte Dobratsch, che saprà essere la meta prediletta per le coppie che amano vivere l’inverno e la neve nella loro espressione più pura, praticando escursionismo e scialpinismo insieme. Attraverso sentieri incantevoli, è possibile raggiungere il Rifugio Gipfelhaus, situato alla fine della strada panoramica “Villacher Alpenstrasse”. Qui sarà possibile assaporare le prelibatezze carinziane e farsi coccolare con del buon vin brûlé fumante. Gli amanti dello slittino potranno godersi divertenti discese appositamente battute, in prossimità del parcheggio Rosstratte. Per gli appassionati dello sci di fondo, invece, sono predisposti ben 5 chilometri di pista, situati nella zona del giardino botanico Alpengarten.



Escursioni notturne - Una delle più alettanti proposte del Parco Naturale è inoltre l’escursione guidata in notturna, in un’atmosfera magica e ovattata. Un vero e proprio “viaggio nel tempo” senza luce artificiale ma accompagnati solamente dalla fievole luce delle lampade storiche, che porta fino al rifugio “10er-Nock” camminando su sentieri innevati fino a raggiungere incredibili punti panoramici. Arrivati alla baita si verrà accolti da un piccolo aperitivo a base di prodotti locali e punch a lume di candela, affacciati su uno stupefacente paesaggio romantico. Tutto questo è previsto dal programma Naturpark Unplugged, organizzato ogni venerdì, fino al 10 marzo.



