La top ten dei desideri degli italiani

VORREI VIAGGIARE - Tra speranze concrete e sogni impossibili, il desiderio più forte, trasversale e condiviso è quello di viaggiare. Più di un italiano su tre (32,6%) sogna di partire, evadere, scoprire nuovi luoghi – da solo, con chi ama, o anche solo per ritrovare sé stesso. C’è chi vorrebbe viaggiare gratis, chi sogna un’esperienza nello spazio, chi desidera semplicemente allontanarsi dalla routine. Il viaggio si conferma così la priorità emotiva e pratica degli italiani, superando altri desideri come cambiare auto (21,7%), migliorare la propria casa (11%), o acquistare una moto (6,2%). Ma non è solo questione di numeri: il sogno del viaggio è universale, e coinvolge tutte le generazioni. Le richieste sono arrivate da giovani tra i 18 e i 30 anni, ma anche da over 80. La fascia più attiva è quella tra i 51 e i 60 anni, seguita da 41-50enni e 61-70enni – segno che il desiderio di partire non ha età, e riguarda tutti: chi ha più tempo da dedicare a sé, chi cerca nuove emozioni, chi vuole recuperare ciò che ha perso.



ACCANTO AI VIAGGI, EMERGONO ANCHE DESIDERI LEGATI AL QUOTIDIANO - come risparmiare sulle spese di casa o affrontare meglio le bollette – ma anche sogni più intimi: avere più tempo per le persone care, vivere “un periodo senza pensieri”, o realizzare finalmente un sogno lasciato troppo a lungo nel cassetto. “Il Genio di Telepass” ci restituisce così un ritratto sincero e profondo dell’Italia di oggi: un Paese che sogna ancora, che desidera muoversi, esplorare, sentirsi libero. E che, prima di tutto, desidera viaggiare.