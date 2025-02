Eleonora Giorgi ricoverata in una clinica e in terapia del dolore

"Dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze", ha raccontato Eleonora Giorgi al Corriere della Sera. "Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l'ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Sono tre cicli di terapie, dalle 7 del mattino alle 7 di sera. Ogni giorno è un regalo". A darle forza in questo momento è l'amore della sua famiglia: "A San Valentino mia nuora Clizia è venuta con il mio adorato nipotino Gabriele, di tre anni. Gli hanno detto che la nonna è in albergo: abbiamo liberato in aria dei palloni rossi".