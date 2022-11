Twitter, Musk pianifica di estendere i tweet fino a 1.000 caratteri

Il nuovo proprietario Elon Musk sta infatti pianificando di espandere il limite di caratteri dei tweet dagli attuali 280 fino a 1.000. Il miliardario non lo ha fatto con un annuncio diretto ma, come di consueto, rispondendo sul social alla domanda di un utente. "E' nella lista delle cose da fare", ha replicato.

Leggi Anche Elon Musk assume un hacker per migliorare Twitter

Già alcuni giorni dopo aver acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari, Musk ha dichiarato di essere disponibile a consentire agli utenti di pubblicare tweet e video più lunghi. Nei giorni scorsi il neo proprietario della piattaforma aveva scritto "buona idea" a un utente che ha suggerito di fissare il limite di caratteri sui tweet a 420, invece di 280.

Le rivoluzioni pensate da Musk - Twitter è nato con 140 caratteri poi passati a 280 nel 2017. Il limite ha sempre generato dibattiti tra gli utenti, divisi tra chi li vuole più asciutti e chi vorrebbe più spazio per scrivere. Da quando ha comprato il social, Musk ha ventilato diverse modifiche. La più consistente è il lancio di Twitter Blue, un servizio in abbonamento, che addebita agli utenti 8 dollari al mese per la spunta blu, la possibilità di pubblicare video più lunghi, vedere meno annunci e avere la priorità con i post. Dovrebbero arrivare anche la spunta oro e grigio per aziende e istituzioni. Una mossa per diversificare i ricavi della società che al momento si basano prevalentemente sulla pubblicità.