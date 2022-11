Usa, Elon Musk sosterrà DeSantis alle presidenziali del 2024

A Usa 2024 Elon Musk ha intenzione di sostenere il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, qualora intendesse candidarsi alle elezioni presidenziali.

Il multimiliardario ha risposto "Yes" sul "suo" Twitter alla domanda "Sosterrai Ron DeSantis nel 2024, Elon?". Nella medesima discussione sul social, il patron di Tesla ha ricordato di aver attivamente sostenuto Barack Obama, in precedenza, e di aver votato per Joe Biden, ma di esserne deluso. "La mia preferenza per il 2024 va a una persona ragionevole e centrista. Speravo la stessa cosa per l'amministrazione Biden, ma finora sono rimasto deluso".