Elon Musk assume un hacker per migliorare Twitter.

Prima lo sblocco degli iPhone e delle PlayStation, poi un ruolo in Google e Facebook. Adesso George "Geohot" Hotz, uno dei più famosi hacker al mondo, entra a far parte del social network da poco rilevato dall'imprenditore miliardario. Lo sviluppatore lavorerà per tre mesi al fianco di Musk per migliorare lo strumento di ricerca. "In termini di assunzioni, le persone che sono brave a scrivere codice sono la massima priorità", avrebbe detto il nuovo proprietario della piattaforma durante una riunione con quello che resta della forza lavoro dell'azienda. Nelle ultime settimane, la piattaforma ha licenziato circa 7.500 dipendenti, ossia i due terzi di quelli impiegati a livello globale.