Nuova truffa online a nome dell'Agenzia delle Entrate: così gli hacker rubano l'identità digitale
I malviventi sfruttano una falsa pagina di autenticazione che riproduce fedelmente la schermata utilizzata per l'autenticazione con CIE, la carta d'identità elettronica. Con i dati carpiti, mettono in atto ulteriori frodi
© Ansa
Una nuova campagna fraudolenta sta usando il nome dell'Agenzia delle Entrate per sottrarre le credenziali digitali degli utenti. Il raggiro si basa su una falsa pagina di autenticazione, ospitata all'interno di un sito Web che riproduce fedelmente la schermata utilizzata per l'autenticazione CIE (carta d'identità elettronica) di livello 2. Per rendere la comunicazione più credibile e convincere i malcapitati ad abbassare la guardia, i truffatori hanno anche inserito i loghi del ministero dell'Interno e della CIE.
Come funziona la frode online
La pagina richiede l'inserimento di diverse informazioni riservate, tra cui il numero della carta d'identità elettronica, il codice fiscale o l'indirizzo e-mail e la password collegata alla propria identità digitale, con l'obiettivo di acquisire il controllo dei dati di accesso.
© Agenzia delle Entrate
L'obiettivo degli hacker
L'obiettivo dei criminali è quello di sottrarre le credenziali associate alla carta d'identità elettronica, così da poterle utilizzare per accedere a una vasta gamma di servizi online. Queste informazioni, infatti, consentono di autenticarsi sulle piattaforme della Pubblica amministrazione e sui portali di altri enti e organizzazioni che supportano il sistema di identificazione digitale Cie.
Se i truffatori riescono a impossessarsi di queste credenziali, possono sfruttarle per entrare senza autorizzazione nei servizi digitali della vittima, accedere a dati personali e informazioni di natura fiscale, nonché servirsi dell'identità digitale rubata per mettere in atto ulteriori frodi.
Un messaggio credibile
Come spiega FiscoOggi, rivista online dell'Agenzia delle Entrate, il richiamo all'ente ha il solo scopo di conferire maggiore autorevolezza al messaggio e indurre i destinatari a fidarsi della richiesta. L'Agenzia "precisa di non avere alcun collegamento con tali comunicazioni e invita i cittadini a considerarle del tutto estranee alle proprie attività istituzionali".
Come difendersi
L'Agenzia raccomanda di "verificare con attenzione l'affidabilità dei siti ai quali vengono affidati dati personali e credenziali di accesso. L'invito è quindi quello di collegarsi in autonomia ai canali ufficiali dell'Agenzia". Lo strumento più efficace, sottolinea l'ente, "è l'uso consapevole degli strumenti informatici".
In generale, spiega ancora l'Agenzia, "gli antivirus moderni offrono ormai un buon livello di protezione, almeno dall’esecuzione di software malevoli, ma per ridurre al minimo i rischi di incappare in una di queste trappole è fondamentale adottare una serie di accorgimenti nell'uso della posta e di internet". Quali? Bisogna "chiedersi se il messaggio proviene da un mittente noto", verificando "se è scritto in italiano corretto". E ancora: "È rivolto personalmente a noi? È ben 'costruito', cioè i caratteri usati sono coerenti o sembra un copia e incolla raffazzonato? Il discorso 'fila' liscio e ha senso compiuto? Anche una sola di queste mancanze è sufficiente a considerare prudentemente il messaggio come pericoloso".
I "trucchi" per capire se è una frode
L'Agenzia spiega che, "se ci sono collegamenti nel messaggio, la prima verifica da fare è se, al passaggio del mouse, il link corrisponde al testo. È sempre opportuno diffidare dei link accorciati (ad esempio quelli di tipo bit.ly) che non consentono di sapere a priori qual è l'indirizzo di destinazione. Se ci sono allegati, bisogna sempre controllare che abbiano una sola estensione (ad esempio .docx e non .docx.exe)".
In caso di dubbi sulla provenienza reale di un documento ricevuto tramite mail, "piuttosto che aprirlo è preferibile contattare il mittente per altra via (un numero di telefono o un indirizzo email ufficiale) e chiedere conferma". La linea di difesa "più efficace, in definitiva, contro gli attacchi informatici di questo tipo è la presenza di spirito, coadiuvata dal buon senso e da un pizzico di attenzione". L'Agenzia, infine, ricorda che non invia mai per posta elettronica "comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti".