In generale, spiega ancora l'Agenzia, "gli antivirus moderni offrono ormai un buon livello di protezione, almeno dall’esecuzione di software malevoli, ma per ridurre al minimo i rischi di incappare in una di queste trappole è fondamentale adottare una serie di accorgimenti nell'uso della posta e di internet". Quali? Bisogna "chiedersi se il messaggio proviene da un mittente noto", verificando "se è scritto in italiano corretto". E ancora: "È rivolto personalmente a noi? È ben 'costruito', cioè i caratteri usati sono coerenti o sembra un copia e incolla raffazzonato? Il discorso 'fila' liscio e ha senso compiuto? Anche una sola di queste mancanze è sufficiente a considerare prudentemente il messaggio come pericoloso".