Tik Tok, arriva il pulsante "non mi piace"

Da ora in poi sul social più amato dai giovanissimi sarà possibile esprimere il proprio dissenso nei commenti. Il nuovo tasto non prevede nessuna indicazione sul numero di "non mi piace" ricevuti. Una precauzione che l'azienda ha voluto adottare per non creare malumori o contrasti tra gli utenti, pur garantendo una maggiore sicurezza all'interno della community. Ma Tik Tok non è l'unico social ad aver optato per soluzioni di questo tipo.

La novità -

commenti irrilevanti o inappropriati

"Abbiamo creato un nuovo modo per ascoltare il feedback direttamente dalla nostra community. Ciò ci consente di identificare meglio i, per promuovere interazioni autentiche". Così l'azienda ha motivato la novità in arrivo sui profili di tutti gli utenti. Prima del lancio globale, Tik Tok aveva iniziato a testare la nuova funzionalità ad aprile.

Maggiore sicurezza -

non invierà una notifica ai creatori

le linee guida dell'app

Oltre a non essere pubblicamente visibile, il clic sul pulsantedi contenuti ma servirà principalmente ai moderatori per capire se un commento sta rispettando, come nei casi di incitamento all'odio, spam e trolling. In ogni caso l'azienda ha specificato che il tasto "non mi piace" non sostituisce le modalità standard per la segnalazione di post o commenti inopportuni, che ledono le regole di comportamento di TikTok.

Non solo Tik Tok -

piattaforme digitali

YouTube

Reddit

Twitter

L'app cinese di ByteDance non è l'unica ad aver introdotto la nuova funzione. Negli ultimi tempi sono diverse leche hanno deciso di permettere ai propri utenti di esprimere il loro eventuale dissenso rispetto a contenuti o commenti di altri iscritti. Ad esempio,offre un pulsante simile per i video e i commenti, ma il conteggio dei non mi piace è rigorosamente privato.ha scelto una strada più trasparente, rendendo pubblici i conteggi totali per voti positivi e negativi. A febbraio, ancheha avviato il test per la freccia che punta in basso, disponibile solo per le risposte e non per i post, con il totale che resta nascosto agli utenti.