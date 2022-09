Rivoluzione Twitter: arriva il tasto per modificare i tweet

La nuova funzione è per il momento testata internamente ma nelle prossime settimane verrà estesa agli utenti dotati di spunta blu. Il tasto "edit" permetterà di cambiare il testo di un tweet anche dopo la sua pubblicazione, opzione fino a ora negata.

Rivoluzione di cinguettii

- L'introduzione della funzionalità era stata per molti anni richiesta dagli utenti, tanto da diventare oggetto di meme o battute. Nel gennaio 2020 Jack Dorsey, ex ceo di Twitter, spiegava che inserire la correzione ai tweet avrebbe potuto agevolare usi "malevoli" per ingannare gli utenti. Un'inversione di rotta, dunque, quella della piattaforma social che proprio con un tweet annuncia che "sta succedendo".

La funzione

Twitter Blue,

- I tweet potranno essere modificati alcune volte per un massimo di 30 minuti dopo la prima pubblicazione, un'icona renderà evidente la modifica. Gli utenti potranno cliccare sul tasto "cronologia delle modifiche" per consultare le versioni precedenti. La funzione, momentaneamente, sarà disponibile entro fine mese solo per gli utenti diservizio che prevede contenuti a pagamento.

Twitter

- "Come ogni nuova funzionalità la stiamo testando con un gruppo più piccolo di utenti per avere riscontri, identificare e risolvere potenziali problemi. Inclusi il modo in cui le persone potrebbero abusare della funzione", sottolinea la società.