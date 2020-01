Twitter: il tasto modifica dei post (chiesto dagli utenti) non arriverà

Il tasto di modifica dei post su Twitter, chiesto periodicamente dagli utenti, potrebbe non arrivare mai. Lo ha confermato Jack Dorsey, amministratore delegato della piattaforma, ricordando come Twitter sia nato per essere simile agli sms, motivo per cui l'azienda da sempre ha rifiutato di includere l'opzione di modifica. Dorsey ha spiegato che inserire la correzione ai tweet potrebbe agevolare usi "malevoli" per ingannare gli utenti.