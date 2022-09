Silvio Berlusconi apre un suo canale su TikTok: "Qui per parlare dei temi che riguardano da vicino i giovani"

"Ciao ragazzi, eccomi qua! Vi do il mio benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok".

Parte così il primo video pubblicato da Silvio Berlusconi sulla piattaforma social tra le più popolari tra i giovani. Il leader di Forza Italia ricorda che "su questa piattaforma i ragazzi sono oltre 5 milioni e il 60% ha meno di trent'anni. Soffro di un poco di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti... Per questo ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a Fi e a me e vi riguardano da vicino".