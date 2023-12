Threads, la nuova app di Meta arriva in Italia il 14 dicembre

Perchè nell'Unione l'app arriva più tardi?

Il ritardo in Italia e nel resto delle nazioni dell'Unione dell'implementazione del nuovo social, focalizzato principalmente su post brevi e testuali, è stato causato da ciò che Christine Pai di Meta aveva descritto a suo tempo come "un'incertezza normativa", probabilmente in riferimento alle rigide regole previste dal Digital Markets Act del blocco. Meta, insieme ad altri giganti della tecnologia come Microsoft e Apple, è stata formalmente designata come "guardiano" della piattaforma ai sensi della legge a luglio, e obbligata a rispettare nuove norme relative al consenso degli utenti e alla protezione dei dati.