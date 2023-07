Meta, arriva l'app Threads che sfida Twitter

L'app è già disponibile per il preordine sull'App Store di Apple, riferisce la Bbc. In Italia, è disponibile anche nel Play Store di Android.

Cosa sappiamo di Threads Da quanto si evince da alcuni screenshot diffusi da Meta, la nuova app è legata ai contenuti di Instagram e si basa prevalentemente su post brevi e testuali, come Twitter. La principale differenza è che gli iscritti a Facebook o Instagram possono ereditare l'elenco dei contatti che seguono e quindi partire da una base utente già importante. Un elemento che non sarà sottovalutato dagli influencer, che potranno usare sin da subito Threads con un pubblico ampio.

"Questa app è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creatori preferiti e altri che amano le stesse cose o creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo" si legge nelle note del Play Store. Elemento particolare del social dovrebbe essere l'utilizzo di un protocollo decentralizzato per la sua gestione, in maniera simile a quanto avviene su Mastodon e Bluesky, due delle alternative a Twitter emerse negli ultimi mesi.