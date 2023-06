Instagram, Meta: nuovi strumenti di sicurezza per gli adolescenti (e non solo)

Le parole d'ordine di Meta in materia di app e social media. La società fondata da Mark Zuckerberg e che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram e quelli di messaggistica istantanea WhatsApp e Messenger annuncia nuovi strumenti per supportare gli adolescenti e le loro famiglie nel gestire al meglio il tempo che i giovani trascorrono su queste app. Così vengono introdotti nuovi strumenti per limitare le interazioni indesiderate sui DM di Instagram e su Messenger, lanciando la modalità "Non Disturbare" su Instagram a livello globale, invitando gli adolescenti a fissare dei limiti di tempo su Facebook e offrendo ai genitori nuovi strumenti per supervisionare il tempo trascorso dai figli su Instagram.

Nuove funzioni per tutelare la privacy nei messaggi Al fine di proteggere le persone da interazioni indesiderate nei DM su Instagram, in particolare i più giovani, i sistemi attuali (avvisi di sicurezza quando adulti, che hanno mostrato un comportamento potenzialmente sospetto, inviano loro messaggi e il divieto a utenti di età superiore ai 19 anni di inviare messaggi privati agli adolescenti che non li seguono) vengono implementati con novità in via di sperimentazione per limitare il modo in cui le persone possono interagire e inviare messaggi ad altre persone che non le seguono.

La prima. Per poter inviare un messaggio a qualcuno che non ti segue, sarà necessario inviare una richiesta per ottenere il permesso a connettersi. È possibile inviare una sola richiesta alla volta e finché il destinatario non accetterà l'invito a entrare in contatto non sarà possibile inviarne altre. La seconda. Saranno limitate queste richieste di messaggi a contenuti di solo testo, in modo che le persone non possano inviare foto, video o messaggi vocali, né effettuare chiamate, finché il destinatario non avrà accettato il loro invito a chattare. Grazie a questi nuovi strumenti, le persone non riceveranno foto, video o altri contenuti indesiderati da persone che non seguono.





Incoraggiare gli adolescenti a gestire bene il loro tempo su Facebook e Instagram Per fare in modo che gli adolescenti abbiano consapevolezza e controllo sul tempo che trascorrono sulle app arriva lo strumento "Prenditi una pausa su Instagram". Così gli adolescenti vedranno una notifica dopo che avranno trascorso 20 minuti su Facebook, che li inviterà a disconnettersi dall'app e a stabilire dei limiti di tempo giornalieri. In via di valutazione anche un nuovo sistema di notifiche su Instagram che suggerirà agli adolescenti di chiudere l'app se stanno guardando dei Reels di notte.

Un aggiornamento sulla modalità Non Disturbare su Instagram, introdotta a gennaio per aiutare le persone a concentrarsi e per incoraggiarle a stabilire dei limiti con amici e follower. Una volta attivata la modalità Non Disturbare, non si riceverà alcuna notifica, lo stato di attività del profilo cambierà per far sapere agli altri che si è in modalità Non Disturbare e verrà inviata una risposta automatica quando qualcuno invia un DM. La novità? La modalità Non Disturbare sarà disponibile per tutti a livello globale nelle prossime settimane.



Ulteriori funzioni di Supervisione dei Genitori su Instagram Sono stati aggiunti nuovi strumenti alla Supervisione dei Genitori su Instagram per dare loro maggiore visibilità sulle esperienze che i figli fanno sull'app e incoraggiare un dialogo in famiglia. Questi aggiornamenti includono: un nuovo avviso indirizzato agli adolescenti dopo che hanno bloccato qualcuno, che li incoraggia a consentire ai genitori di supervisionare il loro account Instagram per sostenerli. Con questo avviso, si va incontro agli adolescenti in momenti specifici per ricordare loro come possano trarre beneficio dalla guida dei genitori quando si tratta delle loro interazioni online.

Oltre a vedere quali sono gli account che i figli seguono e da chi sono seguiti, i genitori potranno ora vedere quanti amici hanno in comune con questi account. Questo aiuterà mamma e papà a capire quanto l'adolescente conosce questi account e a stimolare conversazioni offline in merito a queste connessioni. Nuovi modi per i genitori per personalizzare quali notifiche della supervisione su Instagram desiderano ricevere e con quale frequenza.