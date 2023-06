Musk sfida Zuckerberg a battersi sul ring. La risposta: "Dimmi dove"

Anche Mark Zuckerberg dedica da anni parte del suo tempo libero alle arti marziali. In particolare, pratica il jiu jitsu e ha vinto svariate competizioni. Così, quando Elon Musk ha scritto sui social di essere pronto a battersi con lui in un “cage match”, cioè un incontro di arti marziali miste che si svolgono nelle gabbie di MMA, il patron di Meta ha subito raccolto il guanto di sfida. " Dimmi dove ", ha risposto pubblicando su Instagram uno screenshot della sfida di Musk.

"Vegas Octagon", ha risposto Elon Musk. Il riferimento è a una delle più note gabbie da combattimento del circuito UFC, l’Ultimate Fighting Championship, la più importante organizzazione globale che organizza gare di MMA. Si trova a Las Vegas . Musk non si è limitato a indicare la location dell'incontro: ha anche ventilato la possibilità di usare contro Zuckerberg una mossa molto "pericolosa". "La chiamo 'il tricheco '", ha scritto, "mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nient’altro".

Elon Musk è convinto di vincere

Non è ancora chiaro se lo scontro ci sarà per davvero. Ma, da quello che scrive, Musk è convinto di vincere. Peccato che battere Zuckerberg non sia così facile. Il patron di Meta ha una lunga esperienza di combattimenti. All'inizio di giugno se l'è presa con il New York Times che aveva sostenuto in un articolo che lui era stato eliminato durante un combattimento di jiu-jitsu. Il fondatore di Facebook ha precisato che l'arbitro aveva concluso l'incontro in anticipo dando la vittoria al suo rivale. La clip del combattimento è diventata virale, dove si vede Zuckerberg che lotta sul pavimento e cerca di liberarsi da un avversario che lo ha bloccato sul tappeto, è diventata virale.