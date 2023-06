Elon Musk a "Quarta Repubblica": "Fate più figli altrimenti l'Italia scomparirà"

"Fate più figli altrimenti l'Italia scomparirà". Elon Musk intervistato in esclusiva da Nicola Porro a "Quarta Repubblica" esorta gli italiani ad alzare il tasso di natalità nel loro Paese. L'ad di Tesla e proprietario di Twitter riconosce questo come un "problema globale" che potrebbe compromettere il futuro delle generazioni future. "Se si estrapolano le tendenze attuali, l'andamento è nella direzione dell'estinzione. Non solo, se non invertiamo la rotta l'Italia scomparirà".

"L'immigrazione non è una soluzione" - "Credo che l'anno scorso in Italia siano morte il doppio delle persone rispetto ai nuovi nati", continua Musk che spiega che il suo interesse ultimamente è proprio volto a questo problema che non riguarda solo il nostro Paese ma "l'andamento generale". Il proprietario di Twitter non vede nell'immigrazione una possibile risoluzione al problema. "L'immigrazione non può risolvere i problemi del mondo solo perché qualcuno fa figli, francamente penso che si tratti più di una questione morale. Chi sceglie di non avere figli pensa che qualcuno si prenderà cura di lui quando sarà anziano, ma questo è giusto?", si chiede Musk. Questa, però, non sarebbe neppure una responsabilità politica: "È una questione culturale - spiega - se non nascono più bambini non avremo più una popolazione", conclude.

L'impegno di Elon Musk - "Io stesso cerco di dare il buon esempio, ho cinque figli più grandi che sono indipendenti. Ma ne ho anche più piccoli", rivela Elon Musk che sostiene di fare la sua parte per il mondo. "Voglio affrontare il problema della natalità seriamente. Mi chiedo qual è il futuro della civiltà. A un certo punto morirà e allora abbiamo bisogno di procreare", conclude.