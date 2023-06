Elon Musk a sorpresa a Roma, momenti di dolce vita con aperitivo in terrazza e spaghetti alle vongole

Prima e dopo gli incontri istituzionali con Meloni e Tajani, il patron di Twitter, Tesla e SpaceX ha potuto godere della vista del Cupolone, della visita al Colosseo e... degli ingorghi stradali in Via del Corso

" Dolce vita ", tra aperitivi ammirando la Capitale dall'alto in tutta la sua bellezza e spaghetti alle vongole . Una "Dolce vita" fin troppo "immersiva": Musk ha sperimentato anche il proverbiale traffico romano. Il patron di Twitter, Tesla e SpaceX, infatti, nelle poche ore in Italia, tra un incontro istituzionale a Palazzo Chigi prima con il vicepremier Tajani e poi con il presidente del Consiglio Meloni e un'intervista con vista Cupolone, a bordo della sua Tesla bianca è rimasto imbottigliato nelle strade congestionate del centro. In particolare, in Via del Corso, bloccato tra le auto bianche dei tassisti romani, è stato riconosciuto da un gruppo di passanti che si è fermato a salutarlo.

L'arrivo a sorpresa a Roma Elon Musk, impegnato in un tour in Europa, ha fatto, dunque, tappa a sorpresa a Roma, prima di recarsi dal presidente francese Emmanuel Macron per parlare di veicoli elettrici.

Arrivato in mattinata direttamente dal Texas con un volo privato atterrato a Ciampino, Musk è stato visto in giro per le strade della Capitale a bordo di una Tesla bianca con targa italiana.

Non solo impegni istituzionali ma anche spaghetti con le vongole e dolce vita Non è mancata una fugace visita al Colosseo e poi anche l'appuntamento per un'intervista con il giornalista Nicola Porro per Quarta Repubblica sulla terrazza dell'hotel Bernini Bristol, location scelta appositamente per poter godere la vista sui tetti della città, Cupolone compreso. "Quanto sei bella Roma!", scrive in italiano via Twitter lo stesso Musk, citando la popolare canzone.

Poi è stata la volta degli appuntamenti istituzionali. Primo tra questi, quello in mattinata a Palazzo Chigi da Tajani e nel pomeriggio abbracci e sorrisi con Giorgia Meloni.

E spazio anche alla dolce vita romana. Lasciato Palazzo Chigi a fine mattinata, il patron di Tesla si è recato in un ristorante del centro di Roma per un frugale pranzo di lavoro ("ha preso un antipasto, spaghetti con le vongole e una sogliola", ha raccontato il proprietario di Tullio) e ha poi fatto ritorno nella sede della Presidenza del Consiglio nel pomeriggio per l'appuntamento con Giorgia Meloni.

Terminati gli incontri al vertice in Italia, il trasferimento a Parigi per l'incontro con il presidente Macron per parlare dell'eventuale costruzione della prossima gigafactory di Tesla in Francia.