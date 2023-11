Bluesky, l'alternativa a X raggiunge 2 milioni di utenti

Come funziona

A differenza di X, Bluesky usa un sistema decentralizzato per la gestione dei contenuti condivisi. Alla base vi è il cosiddetto At Protocol, un protocollo inizialmente sviluppato da Twitter, open-source, ossia non in mano ad aziende private ma aperto e migliorabile dagli stessi utenti. La rete è di tipo federato, ovvero raccolta intorno a server anche di terze parti, che si possono aggiungere per tenere in piedi la struttura.