Instagram, arrivano nuovi strumenti per creare contenuti

Nuovi strumenti per creare Reel su Instagram

Instagram sta testando la possibilità di ridimensionare, tagliare e ruotare le singole clip e grazie alle nuove funzioni Annulla e Ripristina permette risparmiare tempo nella fase di editing. Sarà inoltre più facile trovare gli strumenti come il Voiceover, aggiungere clip audio, attingere dall'hub di clip multimediali per aggiungere clip audio a un reel. E ancora: dieci nuove voci per la sintesi vocale in inglese tra cui scegliere, disponibili in alcuni Paesi, sei nuovi font e stili di testo disponibili in centinaia di lingue diverse.