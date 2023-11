Threads, l'app che sfida X arriva in Europa... a metà

Threads arriva in Europa.

Meta, la società che possiede Facebook, Instagram e WhatsApp, si prepara a lanciare il nuovo social nella Ue a dicembre. Lo riferisce il Wall Street Journal. Dopo il suo lancio il 6 luglio la piattaforma, che sfida X di Elon Musk, è stato resa disponibile in cento Paesi, ma non in Europa a causa delle severe normative per i servizi online, messi in atto nelle nazioni dell'Unione. Per rispettare tali legislazioni, l'azienda fondata da Mark Zuckerberg consentirà agli utenti europei di usare Threads soltanto per avere accesso ai contenuti senza quindi un profilo che permetta loro di pubblicare post.