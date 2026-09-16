Completato il primo teletrasporto quantistico di un'immagine: una Q | È un passo in avanti contro gli "spioni" delle comunicazioni

Per la prima volta è stata inviata un'immagine con il teletrasporto quantistico. I dati sono stati trasferiti in modo istantaneo usando fotoni entangled, ossia coppie di particelle di luce distanti ma intimamente intrecciate tra loro e capaci influenzarsi a vicenda. A ottenere il successo, trasportando informazioni simultaneamente su 100 canali, è l'esperimento condotto da Jietai Jing, della East China Normal University, e pubblicato sulla rivista Physical Review Letters. Il traguardo rappresenta un passo in avanti importante contro gli "spioni" delle comunicazioni.