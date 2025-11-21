Primo teletrasporto quantistico tra fotoni diversi: svolta verso la rete del futuro

È stato portato a termine il primo trasferimento quantistico tra fotoni generati da sorgenti differenti, collegati da un tratto di fibra ottica lungo circa dieci metri. Il gruppo di ricerca dell'Università di Stoccarda ha mostrato che lo scambio di informazioni quantistiche tra le due particelle di luce può avvenire senza interruzioni e senza perdita di dati, confermando la possibilità di utilizzare questo meccanismo come sistema affidabile di comunicazione. Il risultato, pubblicato su Nature Communications, rappresenta un ulteriore passo verso lo sviluppo di una futura rete quantistica.