La Nasa ha "olotrasportato" un medico sulla Stazione Spaziale Internazionale

ologramma

Il dottor Josef Schmid ha avuto una conversazione con gli astronauti dell'Iss mentre il suosi trovava all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. Lo ha raccontato l'agenzia statunitense in un report in cui spiega che la tecnologia usata si chiama "olotrasporto" e consiste nella trasmissione in tempo reale di modelli 3d in alta qualità.