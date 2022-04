Samantha Cristoforetti pronta a tornare nello spazio: "Ai miei figli ci penserà il papà"

Samantha Cristoforetti si prepara a ritornare in orbita il 23 aprile per trascorrere quasi sei mesi sull'Iss per la missioneMinerva dell'Esa ma non è preoccupata di rimanere un lungo periodo lontano da casa, può contare sul supporto incondizionato della sua famiglia.

Si dice fortunata di avere un partner capace di essere "il punto di riferimento per i due figli" e spiega: "Noi astronauti dobbiamo molto a chi ci aiuta mentre siamo in missione o in addestramento".