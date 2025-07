In Indonesia arrivano i poliziotti robot

Erano in tanti, qualche giorno fa, ad assistere alla parata per la celebrazione del 79° anniversario della Polizia Nazionale Indonesiana nelle strade di Giacarta. Nessuno tuttavia si sarebbe mai aspettato, a un certo punto, di trovarsi di fronte a uno spettacolo degno dei racconti di Philip K. Dick: 25 robot umanoidi abbigliati con le divise delle forze dell'ordine locale che marciavano tra ali di pubblico. Una scena in parte distopica, acuita dal fatto che assieme a questi epigoni indonesiani di Robocop venivano presentate anche delle unità cinofile altrettanto cibernetiche. Poliziotti e cani robot che rappresentano il futuro ma non sostituiranno, almeno nel breve termine, i loro corrispettivi in carne e ossa. A garantirlo è Trunoyudo Wisnu Andiko, capo dell'Ufficio Relazioni Pubbliche della Divisione Informazione Pubblica della Polizia, che ha spiegato come certi nuovi agenti siano più che altro un supporto alle forze dell'ordine classiche, soprattutto in momenti particolarmente delicati. I robot sarebbero infatti in grado di identificare prontamente esplosivi e narcotici, oltre che riuscire a mediare in casi di forte stress emotivo per un essere umano (si pensi per esempio ai rapimenti).