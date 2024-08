Robot killer, l'Onu: serve un trattato internazionale per vietarli

I robot killer selezionano e attaccano gli obiettivi in ​​base all’elaborazione dei sensori piuttosto che agli input umani e questo può avere conseguenze pericolose per l’umanità, è quanto sostiene l'Onu lanciando un appello ai governi affinché aprano i negoziati su un nuovo trattato internazionale sui sistemi d’arma autonomi letali. In un rapporto pubblicato il 6 agosto 2024, il segretario generale António Guterres invita gli Stati ha concludere l'intesa entro il 2026 “per vietare i sistemi d’arma che funzionano senza controllo o supervisione umana e che non possono essere utilizzati in conformità con il diritto umanitario internazionale.” Per le Nazioni Unite questo trattato dovrebbe regolamentare tutti gli altri tipi di sistemi d’arma autonomi.