Embrioni selezionati per quoziente intellettivo? Ci pensa l'IA

La maternità surrogata nel mondo
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Si chiama Vitruvian il modello di intelligenza artificiale in grado di "ottimizzare" il DNA embrionale fino a 14 punti di QI. E si apre il dibattito etico sull'eugenetica
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Un figlio su misura? Ora sembra possibile. Arriva da un'azienda di genetica di New York, fondata nel 2021, la possibilità di selezionare gli embrioni in base al quoziente intellettivo. Si chiama Vitruvian il modello di intelligenza artificiale prodotto da Nucleus Genomics e in grado di "ottimizzare" il DNA embrionale fino a 14 punti di QI. Notizia che infiamma il dibattito etico con i critici che si scagliano contro l'eugenetica.
Lanciato a settembre, Vitruvian è un insieme di modelli di intelligenza artificiale che, secondo l'azienda produttrice, permette di scegliere tra gli embrioni ottenuti in una fecondazione in vitro prima del loro impianto e senza ricorrere a tecniche di editing genetico come la Crisp, il cosiddetto taglia e incolla del DNA, quello con il quoziente intellettivo più alto.
"L'IA è sempre più intelligente. Ora, anche l’umanità può esserlo", è lo slogan del fondatore e amministratore delegato dell'azienda di genetica Nucleus, Kian Sadeghi. In particolare, i suoi modelli si focalizzano su tratti come statura, indice di massa corporea (BMI) e quoziente intellettivo (QI) con una metodologia che utilizza circa 7 milioni di varianti genetiche e 96 annotazioni funzionali.
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Non solo. L'azienda sostiene di aver addestrato il sistema su più di un milione di persone, di averlo validato con oltre 40mila fratelli e che questa procedura non modifica i geni: le coppie di aspiranti mamme e papà inviano i dati del DNA di una ventina di embrioni massimo, ognuno riceve un punteggio e i genitori scelgono alla fine quale impiantare.
Proprio nel momento in cui c'è la possibilità per una coppia di scegliere un embrione per il suo punteggio di intelligenza, statura o colore degli occhi, condannando gli altri scartati alla distruzione, si levano gli scudi dell'etica cattolica. I critici, infatti, contestano la tecnologia più avanzata al servizio dell'eugenetica per ottenere un figlio su misura.