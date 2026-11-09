Embrioni selezionati per quoziente intellettivo? Ci pensa l'IA

"L'IA è sempre più intelligente. Ora, anche l’umanità può esserlo", è lo slogan del fondatore e amministratore delegato dell'azienda di genetica Nucleus, Kian Sadeghi. In particolare, i suoi modelli si focalizzano su tratti come statura, indice di massa corporea (BMI) e quoziente intellettivo (QI) con una metodologia che utilizza circa 7 milioni di varianti genetiche e 96 annotazioni funzionali.