Negli Stati Uniti la start-up genetica che crea "bambini su misura"

Nella Silicon Valley, culla dell'innovazione tecnologica mondiale, si sta lavorando a un progetto che potrebbe aprire una nuova e controversa era nella biotecnologia. Un articolo del "Wall Street Journal" ha acceso i riflettori su Preventive, la startup di San Francisco fondata a maggio e sostenuta da figure di primo piano del settore tecnologico, tra cui Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, e Brian Armstrong, CEO di Coinbase. L'obiettivo dichiarato della società sarebbe quello di modificare geneticamente embrioni umani per prevenire malattie ereditarie. La comunità scientifica è divisa: alcuni ricercatori temono una deriva eugenetica che potrebbe ridefinire il concetto stesso di umanità.