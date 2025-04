Australia, scambio di embrioni: donna partorisce il figlio di un'altra

Una donna in Australia ha dato alla luce, senza saperlo, il figlio di un'altra dopo aver ricevuto il suo embrione dalla clinica di fecondazione in vitro di cui era paziente. "L'errore umano - come definito dalla clinica - è stato notato quando a febbraio gli operatori della struttura di Brisbane hanno scoperto che la coppia, ormai di genitori, aveva uno embrione in più in deposito". Il personale ha scoperto che si trattava di un embrione di un'altra paziente, scongelato per errore, che era stato trasferito alla donna che ha poi partorito. La ricostruzione è stata fatta da un portavoce della società "Monash Ivf", che si occupa di riproduzione assistita. Il bambino è nato nel 2024. Le due famiglie sarebbero pronte a una azione legale.