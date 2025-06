Gli studenti che usano ChatGpt ottengono risultati peggiori: lo rivela il Mit di Boston

Nello studio, il team del Media Lab del Mit ha misurato l'attività elettrica nel cervello di 54 studenti impegnati in diverse sessioni di scrittura di saggi. I risultati hanno rivelato che gli studenti che hanno usato modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come ChatGpt per scrivere i loro testi hanno mostrato una memoria più scarsa, un'attività cerebrale ridotta e un coinvolgimento più debole rispetto a coloro che hanno utilizzato gli altri due altri metodi. "Dato che l'impatto educativo dell'uso dell'LLM sta appena iniziando a manifestarsi nella popolazione, in questo documento dimostriamo l'urgente problema di una diminuzione delle capacità di apprendimento sulla base dei risultati del nostro studio", scrivono i ricercatori.