L'Ai non basta: la fintech Klarna fa marcia indietro e torna ad assumere essere umani

A maggio 2024 i vertici di Klarna, azienda svedese fondata nel 2005 e leader nei pagamenti digitali, diventata famosa per la formula "Buy Now, Pay Later", aveva licenziato con una videochiamata 700 dipendenti. Sostituiti in un colpo solo da un chatbot. Un assistente basato sull'Intelligenza artificiale che, nelle intenzioni dell'amministratore delegato Sebastian Siemiatkowski, avrebbe svolto meglio e più velocemente il lavoro di assistenza clienti. Il chatbot, implementato con ChatGPT, avrebbe dovuto guidarli nella scelta degli acquisti e aiutarli in caso di necessità. Un servizio di customer care attivo 24 ore su 24 a un costo ben più basso e con una produttività superiore. Almeno sulla carta, perché a distanza di un anno i risultati non sono stati quelli sperati. Anzi.