Esce Threads, la nuova app di Meta anti X arriva anche in Italia

Che cosa è Threads Threads è un'app di messaggistica dedicata ai tuoi amici più stretti. Ti consente di condividere foto, video, messaggi e storie con le persone che scegli. Puoi anche creare un album fotografico condiviso con i tuoi amici di Threads, dove potete aggiungere le vostre foto preferite. Threads è integrata con Instagram, quindi puoi accedere facilmente ai tuoi messaggi diretti e alle storie dei tuoi amici. Threads ti offre anche la possibilità di impostare uno stato personalizzato per far sapere ai tuoi amici cosa stai facendo o come ti senti.

Presto il programma anti fake news Prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Meta intende attivare sul suo nuovo social, Threads, la verifica dei post condivisi. Lo ha affermato il capo di Instagram, Adam Mosseri, con un messaggio in cui ha spiegato che, dal 2024, Threads si doterà delle stesse tecnologie, sia automatizzate che gestite da controllori umani, per individuare le fake news postate online. Nel 2018, Facebook aveva lanciato anche in Italia il suo programma di fact-checking, con un decalogo per riconoscere le fake news. Mosseri non ha rilasciato molte informazioni sull'iniziativa, limitandosi a dire che Threads "abbinerà le valutazioni di verifica dei fatti da Facebook e Instagram a Threads".

Attualmente, i fact-checker non possono valutare i contenuti su Threads. Quando un post viene contrassegnato come falso o fuorviante sugli altri social del gruppo, le valutazioni vengono trasferite anche su Threads. "Il nostro obiettivo è che la verifica possa essere attuata direttamente sul social" le parole di Mosseri. Meta ha confermato in un post separato che i collaboratori potranno esamire il contenuto che circola su Threads mentre agli utenti verrà data la possibilità di aumentare, abbassare o mantenere il livello di visione dei contenuti ritenuti di bassa qualità, proprio come accade oggi su Facebook.



Perché nell'Unione l'app arriva più tardi? Un'attesa più lunga del previsto per il lancio del nuovo social di Meta in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea. La causa sarebbe quella che Christine Pai, dirigente di Meta, aveva definito "un'incertezza normativa", forse riferendosi alle severe disposizioni del Digital Markets Act del blocco. Meta, così come altri colossi della tecnologia come Microsoft e Apple, è stata ufficialmente riconosciuta come "guardiano" della piattaforma secondo la legge a luglio, e costretta a seguire nuove regole riguardanti il consenso degli utenti e la tutela dei dati. Il nuovo social si basa principalmente su post brevi e testuali.

L'uso del nuovo social nella Ue Per soddisfare i requisiti richiesti, l'esperienza di Threads nella Ue sarà essere leggermente diversa da quella in altri mercati. L'azienda fondata da Mark Zuckerberg consentirà agli utenti europei di usare Threads soltanto per avere accesso ai contenuti senza quindi un profilo che permetta loro di pubblicare post.