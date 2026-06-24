Gli effetti del caldo non si fermano alla tecnologia e ai trasporti. Le temperature elevate rappresentano una minaccia crescente per l'agricoltura e per tutti i lavoratori impegnati all'aperto. Campi, vigneti e coltivazioni soffrono la mancanza di acqua e lo stress termico, mentre migliaia di lavoratori devono affrontare condizioni sempre più difficili durante le attività di raccolta e manutenzione. Un fenomeno che, anno dopo anno, sta diventando una delle principali sfide legate ai cambiamenti climatici.