Caldo record, scatta l'allerta smartphone: batterie a rischio con temperature estreme
Gli esperti avvertono: "Lasciare il telefono esposto al sole può danneggiare la batteria e, nei casi più gravi, provocare situazioni pericolose"
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Le temperature record, che sfiorano o superano i 40 gradi, mettono a dura prova smartphone, auto elettriche e trasporti. Con l'arrivo delle ondate di calore non è soltanto la salute delle persone a essere messa alla prova: anche la tecnologia che utilizziamo ogni giorno può subire conseguenze importanti. Tra i dispositivi più esposti ci sono gli smartphone, che durante l'estate rischiano di surriscaldarsi rapidamente se lasciati al sole o all'interno di automobili parcheggiate.
Le batterie agli ioni di litio, presenti nella quasi totalità degli smartphone, soffrono particolarmente le temperature elevate. Quando il calore diventa eccessivo, il dispositivo può attivare sistemi di protezione che riducono le prestazioni, rallentano alcune funzioni o, nei casi più critici, spengono temporaneamente il telefono per evitare danni permanenti.
Il pericolo nascosto nelle batterie agli ioni di litio
Gli esperti del settore energetico spiegano che il caldo estremo accelera il deterioramento delle componenti interne delle batterie. Una continua esposizione a temperature elevate può ridurne la durata, compromettere l'autonomia e aumentare il rischio di malfunzionamenti. Per questo motivo è fondamentale evitare di lasciare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici su cruscotti bollenti, spiagge assolate o vicino a fonti di calore. Anche una semplice ricarica effettuata in ambienti troppo caldi può contribuire ad aumentare lo stress termico della batteria.
Auto elettriche: l'efficienza cala con il caldo
Le alte temperature rappresentano una sfida anche per le auto elettriche. Le batterie che alimentano questi veicoli, infatti, tendono a perdere efficienza sia durante il caldo intenso sia nelle condizioni di freddo estremo. Per limitare gli effetti del surriscaldamento, le vetture più moderne sono dotate di sofisticati sistemi di raffreddamento e gestione termica. Tuttavia, la manutenzione di questi impianti diventa essenziale per garantire prestazioni ottimali e preservare la durata degli accumulatori.
Ferrovie sotto pressione: binari e linee a rischio deformazione
Il caldo record non risparmia nemmeno le infrastrutture. Quando le temperature raggiungono livelli eccezionali, il metallo dei binari ferroviari tende a dilatarsi. Questo fenomeno può provocare deformazioni che obbligano le compagnie ferroviarie a introdurre limitazioni di velocità e misure di sicurezza. In diversi Paesi europei, dalle reti britanniche a quelle francesi, le autorità dei trasporti stanno già adottando rallentamenti preventivi per ridurre il rischio di guasti e garantire la sicurezza dei passeggeri. Una situazione che può tradursi in ritardi, cancellazioni e tempi di percorrenza più lunghi durante le ore più calde della giornata.
Più consumi e più guasti: il conto del caldo estremo
Le ondate di calore hanno effetti anche sulle bollette energetiche. L'utilizzo massiccio di condizionatori e sistemi di raffrescamento aumenta la domanda di elettricità e mette sotto pressione le reti. Parallelamente, crescono anche i guasti ai veicoli. Le associazioni di soccorso stradale registrano un aumento degli interventi legati a batterie scariche, sistemi di raffreddamento in avaria e problemi agli pneumatici. Anche l'asfalto può deformarsi sotto temperature particolarmente elevate, creando ulteriori criticità per la circolazione.
Agricoltura e lavoro all'aperto: le categorie più esposte
Gli effetti del caldo non si fermano alla tecnologia e ai trasporti. Le temperature elevate rappresentano una minaccia crescente per l'agricoltura e per tutti i lavoratori impegnati all'aperto. Campi, vigneti e coltivazioni soffrono la mancanza di acqua e lo stress termico, mentre migliaia di lavoratori devono affrontare condizioni sempre più difficili durante le attività di raccolta e manutenzione. Un fenomeno che, anno dopo anno, sta diventando una delle principali sfide legate ai cambiamenti climatici.
Come proteggere smartphone e dispositivi elettronici dal caldo
Per evitare danni alle batterie e prolungare la vita dei dispositivi, gli esperti consigliano alcune semplici precauzioni:
- non lasciare il cellulare sotto il sole diretto.
- evitare di tenerlo sul cruscotto dell'auto parcheggiata.
- non utilizzare applicazioni particolarmente pesanti durante le ore più calde.
- ricaricare il dispositivo in ambienti freschi e ventilati.
- rimuovere eventuali cover troppo spesse se il telefono tende a surriscaldarsi.