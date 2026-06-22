Il caldo soffocante, in corso da quasi una settimana, si è intensificato questo lunedì 22 giugno. In Francia, secondo Météo-France, 49 dipartimenti e 35 milioni di persone sono sotto allerta rossa per ondata di calore, mentre altri 40 dipartimenti sono in allerta arancione. In totale, il 90% della popolazione francese è esposta a temperature estreme, sia di giorno che di notte. L'allerta resterà attiva almeno fino a marted 23 giugno.



Si aggrava e si estende l'allarme anche nel Regno Unito con temperature ben oltre le medie locali di stagione. Il Met Office ha elevato da arancione a rosso il livello di allerta, limitatamente ad alcune aree dell'Inghilterra e del Galles. Le massime, già balzate oltre quota 30 dal weekend a Londra e in altre contee inglesi meridionali, potrebbero sfiorare fra un paio di giorni la soglia (rarissima sull'isola) dei 40.