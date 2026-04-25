Nel 2024, per la prima volta da anni, la crescita dei redditi ha superato l'inflazione. Il reddito complessivo pro capite in Italia è salito a 25.125 euro, con un incremento del 4,1% rispetto al 2023. Con un'inflazione attestata all'1,1%, i redditi reali sono cresciuti in misura apprezzabile: un risultato che non si vedeva da tempo. In una prospettiva più lunga, nei quindici anni compresi tra il 2009 e il 2024, il reddito medio imponibile pro capite è cresciuto di quasi un terzo. Un percorso segnato da shock pesanti (la crisi del 2008, la pandemia, i conflitti geopolitici) ma che nel post-Covid ha ritrovato slancio, con il 2024 che segna finalmente una corrispondenza concreta nel potere d'acquisto reale.