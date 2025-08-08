Riccione Music City, un'estate da record con la grande musica italiana

I concerti di Nek e Francesco Renga hanno visto un'affluenza di migliaia di fan in un piazzale Roma che ha faticato a contenerli tutti, così come il Versus Festival allo Space Riccione, che con artisti come Irama, Anna e Guè ha coinvolto migliaia di fan degli artisti. Le "Albe in Controluce" hanno regalato momenti di poesia, con le performance di artisti come Syria, Mario Venuti e La Niña che hanno incantato un pubblico in un momento ricco di magia al sorgere del sole. Anche il Riccione Summer Jazz in piazzale Ceccarini ha riscosso grande successo durante le nove giornate in cui si è svolto tra fine luglio e inizio agosto, con i live di grandi nomi come Billy Cobham, I Patagarri, Stefano Di Battista e il duo Paolo Fresu & Omar Sosa.