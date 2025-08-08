Riccione Music City, un'estate da record con la grande musica italiana

© Daniele Casalboni
Dopo i concerti, tra gli altri, di Nek, Renga, Irama, Anna e Guè, ora c'è grande attesa per Luchè, Silent Bob, Lazza, Gemelli Diversi, Giuliano Palma, Alex Britti, Irene Grandi, Antonella Ruggiero, Giorgio Poi e Cesare Picco
L'estate di Riccione è un tripudio di grande musica. Il progetto Riccione Music City ha trasformato la città in un palcoscenico a cielo aperto, con numeri record: migliaia le persone presenti a ogni evento nel piazzale Roma, l'arena affacciata sul mare Adriatico; affollate anche le spiagge, all'alba, per i concerti. A intrattenere il pubblico con i loro brani sono stati, tra gli altri, Nek, Renga, Irama, Anna, Guè, Syria, Mario Venuti e La Niña. Tutto questo in attesa dell'arrivo in città, da metà agosto, di altri grandi nomi della musica italiana.
I concerti di Nek e Francesco Renga hanno visto un'affluenza di migliaia di fan in un piazzale Roma che ha faticato a contenerli tutti, così come il Versus Festival allo Space Riccione, che con artisti come Irama, Anna e Guè ha coinvolto migliaia di fan degli artisti. Le "Albe in Controluce" hanno regalato momenti di poesia, con le performance di artisti come Syria, Mario Venuti e La Niña che hanno incantato un pubblico in un momento ricco di magia al sorgere del sole. Anche il Riccione Summer Jazz in piazzale Ceccarini ha riscosso grande successo durante le nove giornate in cui si è svolto tra fine luglio e inizio agosto, con i live di grandi nomi come Billy Cobham, I Patagarri, Stefano Di Battista e il duo Paolo Fresu & Omar Sosa.
L'estate di Riccione è ancora lontana dalla fine. Il calendario di Riccione Music City prosegue con altri appuntamenti. Anzitutto, la rassegna Riccione Summer Music in piazzale Roma vedrà ancora salire sul palco i Gemelli Diversi (11 agosto), Giuliano Palma (14 agosto, quando ci saranno anche i fuochi di Ferragosto), Alex Britti (20 agosto) e Irene Grandi (21 agosto), pronti a infiammare l'atmosfera con i loro successi.
Allo Space Riccione, l'8 agosto è la volta di Luchè, Silent Bob e Sick Budd in un live che promette scintille; il 9 agosto ci sarà l'evento Teenage Dream, mentre il 13 agosto l'atteso Lazza chiuderà in grande stile il Versus Festival. Le "Albe in Controluce" continueranno a regalare momenti di pura poesia, con l'alba del 10 agosto accompagnata dalle note di Giorgio Poi, il 17 agosto dalla voce di Antonella Ruggiero e il 24 agosto dalla musica del pianista Cesare Picco. Riccione, capitale del divertimento balneare, si trasforma dunque in una "Music City" in grado di offrire un'esperienza culturale e di intrattenimento di alto livello.
Il segreto di questo successo sta nella formula di Riccione Music City, un festival diffuso che si articola in diverse rassegne, ognuna con una propria anima e le sue location iconiche: la rassegna Riccione Summer Music in piazzale Roma, dedicata al grande pop italiano; il Versus Festival allo Space Riccione, che ha portato l'anima urban della città; il Riccione Summer Jazz in piazzale Ceccarini, che ha incantato il pubblico con le note di leggende internazionali; le Albe in Controluce sulle spiagge, un'esperienza unica che unisce arte, musica e il silenzio dorato dell'aurora.
