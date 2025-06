Notte Rosa: la Romagna come un immenso palco a cielo aperto

Per tutta la durata dell’evento sono in programma le “Albe in Rosa”, appuntamenti in riva al mare per salutare il nuovo giorno tra musica dal vivo, meditazione, spettacoli e momenti di riflessione collettiva. Un rito contemporaneo che unisce il ritmo della notte con la dolcezza del risveglio, in un’atmosfera sospesa tra festa e meraviglia.



Le iniziative di venerdì 20 giugno

- A Rimini c’è il cast dell’RDS Summer Festival nelle serate del 20 e 21 giugno con Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Ghali, Olly, Sarah Toscano, Sophie and the Giants e Tananai, affiancati dagli speaker di RDS Rossella Brescia, Ciccio & Baz. Un’arena a cielo aperto che promette emozioni forti, con due serate di musica e intrattenimento, con artisti che si esibiranno sul palco di Piazzale Fellini facendo ballare e cantare tutta la piazza.

- A Riccione Hit’S Summer Night trasformerà piazzale Roma in una gigantesca pista. Sul palco si alterneranno i migliori dj che hanno segnato le stagioni della musica italiana, con un mix di hit storiche e successi recenti.

- A Misano Adriatico la carica travolgente di Paolo Belli e della sua Big Band animerà Piazza della Repubblica. Swing, soul, pop e un pizzico di televisione in una serata che unisce spettacolo e interazione.

- A Cattolica l’inconfondibile voce di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, risuonerà in un live acustico intimo e suggestivo in Piazza Primo Maggio. Emozioni allo stato puro per un pubblico trasversale, tra grandi successi e riflessioni in musica.

- Il ritmo cambia a Bellaria, dove il duo Space Invaders & Mattia Vocalist infiammerà Piazzale Kennedy con un mix di rock, dance ed energia visiva.

- Anche Coriano entra nel vivo della Notte Rosa con uno spettacolo davvero originale e adatto a tutta la famiglia: sul palco di via Malatesta va in scena “Katastrofa Rock & Friends”, un viaggio esilarante nella storia del rock guidato dal clown Katastrofa.

- A Gatteo Mare nella cornice dell’Arena Rubicone andrà in scena una serata tutta da ridere con Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi: due stili diversi, due dialetti, una sola risata collettiva. Il loro spettacolo sarà un mix di gag, cavalli di battaglia, improvvisazione e satira romagnola. A seguire si ballerà con la Revolution Live Band, in un viaggio musicale che attraversa i grandi successi dagli anni '70 ai giorni nostri.

- In Piazza Costa, a Cesenatico, arriva il dj set di Radio Bruno, con il grattacielo illuminato di rosa.

- A San Mauro Mare si accendono le luci dell’Arena Arcobaleno, con il concerto live della Dino Gnassi Corporation, un mix travolgente di ritmo, energia e intrattenimento.

- Forlì si accende di musica, luci e adrenalina per una serata imperdibile con gli Eiffel 65, preceduti dal DJ set di Kubik & Cire Vocalist.

-Borghi e rocche di Romagna con il Bertinoro Drinkin' Jazz Festival, una rassegna tutta al ritmo di jazz, con grandi artisti e nuove promesse della scena musicale italiana e internazionale che si esibiranno nei suggestivi luoghi del Balcone di Romagna dal 20 al 22 giugno.

- Il 20 e 21 giugno arriva a Faenza un appuntamento imperdibile: Granarolo Effimero, un teatro in-stabile di arte, sogni e cucina. Granarolo si veste al buio e accende le luci dei sogni dei carradori, degli artigiani, del Museo Diffuso, della Dipintrice Maddalena Venturi, dei Tappeti d’Arte dipinti con la segatura, dei murales, di storie bislacche nei cortili, del Bar Sport, spento e riacceso in arte, di stand sparsi per gustare i piatti granarolesi. Le case del paese si riaccendono per raccontare. Un grande teatro in-stabile di racconti, di arte, sogni e cucina.

- Ferrara darà il via a un fine settimana all’insegna della musica d’ascolto, con il ritorno di Pianoestense dal 20 al 22 giugno: una manifestazione pianistica che trasformerà alcuni dei più bei palazzi della città in salotti musicali raffinati. Concerti dal pomeriggio alla sera, in sedi prestigiose come Palazzo Roverella, il Ridotto del Teatro Comunale, Palazzo dei Diamanti e molti altri. Nel weekend Ferrara ospiterà anche gli eventi di “Un Fiume di Musica”. La Darsena si trasforma in una meravigliosa piazza musicale che promette di celebrare non solo la musica, ma anche l'essenza della solidarietà. Un luogo dove le organizzazioni di volontariato locali, alternandosi in uno spazio a loro dedicato, avranno la possibilità di raccontarsi e raccogliere fondi per sostenere i loro progetti solidali all'interno della comunità.

-A Comacchio la spiaggia di Porto Garibaldi ospiterà un’intera serata di spettacoli e Alex Wyse in concerto. A chiudere un dj set firmato Giusy Consoli.