Riccione Music City: i primi grandi nomi dell’estate 2025

Riccione celebra l’estate con un palinsesto artistico diffuso e per tutti i gusti nei luoghi simbolo della città: da piazzale Roma alla spiaggia, da piazzale Ceccarini all’arena degli Olivetani, saranno oltre 20 gli appuntamenti musicali di Riccione Music City, il nuovo progetto artistico che la città propone per l’estate 2025. Il calendario abbraccerà un mese intero, dal 26 luglio al 24 agosto, e porterà in scena artisti italiani e internazionali in un’offerta musicale trasversale: dal pop all’urban, dal jazz al cantautorato. A ospitare gli oltre 20 concerti saranno quattro luoghi simbolo della Riccione in estate, quattro progetti artistici che si fondono in un grande palinsesto che trasforma Riccione nella Music City in riva all’Adriatico.