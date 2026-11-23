Nvidia, l'immenso patrimonio di Jensen e Lori Huang da 109 miliardi di dollari
Sono 870 milioni le azioni di Nvidia controllate dai due coniugi, incluse tramite trust e altre entità, per un valore superiore a 109 miliardi di dollari
© Ansa
Il colpo di scena ai vertici di Nvidia ha riportato il sereno sui listini di Wall Street: a soli undici giorni dalle dimissioni - il 12 novembre - legate allo scandalo sulle sue relazioni extraconiugali, il consiglio di amministrazione ha reintegrato all’unanimità Jensen Huang nei ruoli di amministratore delegato e presidente. Ma l’uscita di scena temporanea del fondatore ha acceso un faro ben più profondo, analizzato nel dettaglio anche dal Wall Street Journal: la complessa architettura finanziaria costruita insieme alla moglie Lori. Un impero da oltre 109 miliardi di dollari interamente legato al destino del colosso dei chip, dove ogni oscillazione di Borsa e ogni equilibrio familiare pesano per decine di miliardi.
La ragnatela dei trust e delle società
Stando alle carte depositate presso l'autorità di vigilanza statunitense (Sec), la coppia controlla complessivamente circa 870 milioni di azioni dell'azienda di Santa Clara. Di questa montagna di titoli, soltanto 70 milioni sono intestati direttamente a Jensen Huang come persona fisica. Il cuore del patrimonio — quasi 800 milioni di azioni — è invece custodito attraverso una fitta rete di società a responsabilità limitata (Llc) e fondi fiduciari. In questi veicoli finanziari Lori non è una semplice spettatrice, ma figura come co-amministratrice con pieni poteri di firma: tre grandi trust familiari raccolgono da soli 669 milioni di azioni, inclusi i 528,5 milioni blindati nel Living Trust principale dei coniugi.
Il braccio filantropico da oltre nove miliardi
Accanto alle partecipazioni personali e fiduciarie si muove la Jen-Hsun & Lori Huang Foundation, la cassaforte filantropica della famiglia. Anche dentro l'ente la divisione dei compiti è netta: Lori ricopre le cariche di presidente e numero uno del consiglio, mentre Jensen siede nel ruolo di segretario e direttore finanziario. Secondo gli ultimi bilanci fiscali depositati all'agenzia delle entrate americana, la fondazione ha in pancia quasi 59 milioni di azioni. Grazie alla corsa del titolo negli ultimi anni, gli asset dell'organizzazione sono esplosi dai 12,6 milioni di dollari del 2007 fino a toccare i 9,2 miliardi, proiettandola al tredicesimo posto tra le fondazioni private più ricche degli Stati Uniti.
Un patrimonio nato dopo le nozze
A rendere questa struttura ancora più delicata sotto il profilo legale è la cronologia della coppia. Jensen e Lori si sono sposati nel 1985, otto anni prima che l’ingegnere co-fondasse l'azienda di Santa Clara nel 1993, in un periodo in cui i due avevano già due figli piccoli e risparmi sufficienti per appena sei mesi di spese. Essendo stata creata interamente in costanza di matrimonio, la quasi totalità della ricchezza rientra nel patrimonio coniugale. Una circostanza che, nei giorni più caldi della crisi societaria, ha spinto gli analisti a calcolare che un'eventuale separazione avrebbe potuto dividere a metà una delle fortune più grandi del pianeta, spostando fino a 70 miliardi di dollari in azioni e mettendo a rischio gli equilibri di voto del gigante dell'intelligenza artificiale.