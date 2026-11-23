A rendere questa struttura ancora più delicata sotto il profilo legale è la cronologia della coppia. Jensen e Lori si sono sposati nel 1985, otto anni prima che l’ingegnere co-fondasse l'azienda di Santa Clara nel 1993, in un periodo in cui i due avevano già due figli piccoli e risparmi sufficienti per appena sei mesi di spese. Essendo stata creata interamente in costanza di matrimonio, la quasi totalità della ricchezza rientra nel patrimonio coniugale. Una circostanza che, nei giorni più caldi della crisi societaria, ha spinto gli analisti a calcolare che un'eventuale separazione avrebbe potuto dividere a metà una delle fortune più grandi del pianeta, spostando fino a 70 miliardi di dollari in azioni e mettendo a rischio gli equilibri di voto del gigante dell'intelligenza artificiale.