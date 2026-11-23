"Nvidia ha annunciato oggi che, con effetto immediato, Jensen Huang è stato reintegrato nelle cariche di presidente e amministratore delegato, nonché come membro del Consiglio di amministrazione. Il Cda ha votato all’unanimità per reintegrare il signor Huang a seguito di una serie di discussioni e incontri con lo stesso, al termine dei quali il Consiglio si è dichiarato soddisfatto della sincerità del signor Huang e della sua capacità di guidare Nvidia". Così in una nota l'azienda ha comunicato la decisione, mormorata nei giorni scorsi ma sempre negata dai vertici della multinazionale americana.