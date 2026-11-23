Nvidia, Jensen Huang torna come Ceo e presidente | L'azienda: "Con effetto immediato"
La svolta è arrivata a dieci giorni dalle dimissioni del co-fondatore. La nota: "Dopo confronti con alti funzionari del governo degli Stati Uniti"
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Jensen Huang è stato reintegrato nelle cariche di presidente e Ceo di Nvidia, nonché come membro del Consiglio di amministrazione. La svolta clamorosa, annunciata con un comunicato ufficiale dal colosso californiano dei semiconduttori, è arrivata a dieci giorni dalle dimissioni del co-fondatore dell'azienda, travolto da più scandali di relazioni extra-coniugali, anche con una presunta spia cinese. L'addio di Huang era stato seguito da un tonfo in Borsa che si è trascinato per giorni, una tendenza immediatamente invertita con l'ufficialità dell'annuncio: in pochi minuti il titolo è passato da 136 dollari a 163 dollari ad azione. Un aumento di circa il 20% in Premarket, prima ancora che il Nasdaq apra le contrattazioni.
"Nel processo decisionale, il Consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, il Consiglio è convinto che la reintegrazione del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale", continua il comunicato, in merito alla vicenda della relazione con la presunta spia cinese Alice Huang.
L'annuncio dell'azienda
"Nvidia ha annunciato oggi che, con effetto immediato, Jensen Huang è stato reintegrato nelle cariche di presidente e amministratore delegato, nonché come membro del Consiglio di amministrazione. Il Cda ha votato all’unanimità per reintegrare il signor Huang a seguito di una serie di discussioni e incontri con lo stesso, al termine dei quali il Consiglio si è dichiarato soddisfatto della sincerità del signor Huang e della sua capacità di guidare Nvidia". Così in una nota l'azienda ha comunicato la decisione, mormorata nei giorni scorsi ma sempre negata dai vertici della multinazionale americana.
Jensen Huang: "Onorato per la fiducia, non vedo l'ora di tornare al lavoro"
Sono onorato di tornare in Nvidia e di guidare una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo all’inizio di una nuova rivoluzione industriale", queste le prime parole di Jensen Huang. "Accetto questa responsabilità con la massima umiltà e rinnovato impegno. Desidero ringraziare il Consiglio di amministrazione per la fiducia riposta in me e per la ponderatezza dimostrata durante questo processo. Sono particolarmente grato a Harvey Jones per la sua leadership in qualità di presidente, nonché a Colette Kress e al nostro staff esecutivo per aver guidato Nvidia in questo periodo. Soprattutto, sono grato per l’affetto e il sostegno della mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare al lavoro”.
Il presidente del Cda: "Huang è la persona giusta"
Il reintegro di Jensen Huang è stato accolto dal presidente del Cda, Harvey Jones, con soddisfazione: "Il Consiglio ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare Nvidia e che la sua reintegrazione sia nell’interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti. Abbiamo piena fiducia in Jensen e non vediamo l’ora di lavorare con lui ora che riprende la guida dell’azienda". Non manca, con tutta la garbatezza necessaria, il benservito all'erede Colette Kresse: "Siamo grati a Colette per l’eccellente lavoro svolto in qualità di amministratore delegato ad interim, oltre che per le sue continue responsabilità in qualità di direttore finanziario di Nvidia".
I dubbi sull'operazione di intelligence straniera
"Alla luce delle recenti notizie secondo cui il signor Huang sarebbe stato oggetto di un’operazione di intelligence straniera, il Consiglio ha istituito un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti per condurre un’indagine, e il comitato ha incaricato un consulente legale indipendente di assisterlo in tale indagine. Il Consiglio ha ribadito che l’indagine del comitato proseguirà fino alla sua conclusione. Il signor Huang sostiene pienamente l’indagine e si impegna a collaborare con essa".
La cautela e le misure per arginare ulteriori rischi
"Il Consiglio ha inoltre recentemente istituito un Comitato per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, composto esclusivamente da amministratori indipendenti, incaricato di supervisionare la conformità commerciale e i rischi per la sicurezza nazionale. Il comitato sta avvalendosi di un consulente legale con esperienza in materia di sicurezza nazionale, il quale a sua volta si avvarrà di consulenti esperti in materia di sicurezza nazionale", si conclude la nota. "Nvidia sta avviando una ricerca per ricoprire una nuova posizione, quella di Responsabile della conformità (Chief Compliance Officer), incaricato di supervisionare la conformità in tutta Nvidia e di riferire al Comitato per le nomine e la governance aziendale. Nvidia continuerà a collaborare con le indagini e le inchieste governative in corso".